Fer Dente debuta como conductor en la pantalla de América TV: "No le tengo miedo a la crítica"

Dente confesó no estar pendiente de las críticas, luego de que Ángel de Brito le pregunte por las posibles comparaciones con Jey Mammon y su clásico Los mammones.

Embed

"Si cada uno cada vez que está por embarcarse en algo piensa en lo malo o pone el foco en eso, habría hecho la mitad de las cosas en mi vida, debo reconocer que me no importa la crítica de quien no conozco pero si de quienes respeto", reflexionó.

"Va a haber una banda en vivo, mucho humor, música y grandes invitados", reveló Fer y confesó que no se siente cómodo con el conflicto, por eso su paso por el Bailando no fue del todo cómodo, y reconoció las previas no eran lo suyo.

Fernando Dente

Súper lunes en la TV: el regreso de MasterChef con Wanda Nara y el debut de Fer Dente en América

El 2023 continúa con varios cambios en la pantalla chica y tanto Telefe como América apuestan a todo para mantener sus buenos promedios de rating en el acumulado general entre los 7 canales de aire.

Y el próximo lunes 20 de marzo, llegan dos nuevas propuestas en lo que será otro súoer lunes en la TV: MasterChef con Wanda Nara como conductora en el canal de las pelotas y el estreno Noche al Dente, con Fer Dente en el canal del cubito.

image.png

Primero será el debut de MasterChef a las 21:30 en Telefe. El ciclo de cocina quiere continuar con el suceso generado en sus pasadas ediciones. En este 2023 volverá a una edición para cocineros amateurs, luego de las emisiones con famosos y que tuvo gran repercusión en el rating.

Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis están confirmados como integrantes del jurado y la sorpresa es que Wanda Nara conducirá el ciclo, debido a que Santiago del Moro está al frente de Gran Hermano.