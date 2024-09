Fernanda Iglesias reveló que Cachete Sierra le pidió el teléfono de una famosa: de quién se trata

"Te acordás de que iba y se quería levantar a Laurita Fernández. A la otra semana le gustaba Pampita y la otra semana le gustaba Nacha Guevara", recordó Ángel.

"¡Pará! Laurita le gustaba de verdad. Yo le di el teléfono de Laurita a Cachete", le confesó Iglesias. "¡¿Cómo no le va a gustar?! Y no sé si no pasó algo", lanzó De Brito.

"Yo le di el teléfono y le dije 'llamala, que está sola'", aseguró la panelista.

El desgarrador mensaje de Cachete Sierra tras la pérdida de un ser querido: "Un día muy triste"

El actor Agustín Sierra compartió en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su perro y lo despidió con un posteo en el que dejó un profundo mensaje sobre sus años juntos.

"Hoy lamentablemente me tocó despedir al Panza. Solo quiero agradecerle a la vida por tu compañía y dulzura infinita. Nunca paraste de pedir una caricia y donde hubo fuego o asado ahí estuviste, firme junto al pueblo", expresó Cachete.

La misma publicación, Agustín la acompañó con una serie de fotos del animal desde sus primeros días como cachorro hasta las últimas postales juntos.

"El famoso perro con cresta el que usaba la pileta los 365 días del año, sin importar que esté podrida o que hagan 2 grados bajo cero. Gracias por tanto amor del bueno, fuiste lo más de lo más Panza querido! se te va a extrañar mucho por acá", finalizó.

Cachete Sierra despide a su perro

El posteo alcanzó más de 70 mil likes y el actor recibió una gran cantidad de mensajes alentadores por cual luego hizo una historia para agradecer el apoyo. "Quería agradecerles por todos los mensajes de cariño y afecto que mandaron por el tema de Panza", comenzó diciendo.

"La realidad es que ayer fue un día muy triste, hoy por momentos también, y está bien. El Panza tenia un cáncer desde hace un tiempo, sabíamos que estábamos run la recta final, y cuando volví del viaje lo vimos muy mal y con la familia decidimos darle un descanso merecido para que deje de sufrir", contó agradeciendo una vez más.