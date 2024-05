Cachete Sierra reveló la extraña costumbre que adquirió de Lali Espósito y su familia

Lali Espósito con Cachete Sierra y otro de chicos.jpg

Fue allí que, para sorpresa de todos, el actor reveló: “Yo aprendí a chiflar gracias a la familia de Lali Espósito. Ellos se llamaban así para comunicare en los lugares, yo era chiquito y quería chiflar como ellos ¡bien fuerte!".

Asimismo, y como para certificar sus dichos, Cachete Sierra advirtió a los presentes: "Si te la cruzas a Lali preguntale, te pega un chiflido de acá hasta la luna”.

Claro que en medio del clima distendido que se generó en el programa, todos los integrantes de la mesa intentaron chiflar en medio de risas. Pero el que terminó desistiendo fue Lizardo Ponce, dado que admitió no saber chiflar.

Cachete Sierra descolocó a Mirtha Legrand con un tremendo comentario escatológico

A fines de abril, Agustín Cachete Sierra estuvo con Mirtha Legrand y a la conductora la extrañó que el actor no llevara consigo a su inseparable perra Marta, por lo cual le preguntó la razón de su ausencia y la explicación de él la horrorizó.

Todo comenzó cuando la diva del Trece le preguntó a Cachete si está en pareja y él le respondió: “Ahora no, tengo a mi perra, que es fiel, compañera, Marta”. Pero cuando Mirtha le consultó si la había traído, el señaló: “La dejó en su casa porque se tira unos pe… fuertes”.

Cachete Sierra

“Lo vamos a blanquear acá, se tira unas flatulencias…”, corrigió Cachete, adaptando su mensaje a la TV mientras Nazarena Vélez le comentaba que “no le gusta a Mirtha eso”. “Bueno, perdón. Siempre es Marta igual, esa es la buena”, llegó a decir Sierra, antes de que la animadora tome la palabra.

“Es horrible, horrible… No sé si no lo voy a cortar eso”, dijo La Chiqui, amenazando con censurar esa escena en la sala de edición. “Sí, cortalo, Mirtha, cortalo. No la pude educar para eso, Mirtha, perdón. Por eso no la traje”, concluyó Cachete.