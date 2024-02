Fernando Ruiz Díaz regresó a su casa y habló tras la internación por un ACV: "Fue gravísimo"

"No sabía que había sido tan heavy, pero fue gravísimo lo que me pasó. Solo el equilibrio tengo que recuperarlo... Fue un ACV fuertísimo, un infarto cerebral... Y tengo una cosita en el corazón que después tendré que operar”, explicó.

Conmovido por el cariño y la ayuda que recibió, el cantante continuó: “Quiero agradecer por el amor que sentí alrededor de mi familia de sangre y mi familia elegida, que es la verdadera familia, que es todo ese conjunto entre algunos familiares de sangre y hermanos y hermanas que me hice en el camino. Y sobre todo el amor que me dieron acá en el Hospital de Clínicas".

En gran parte, siguió agradeciendo a los médicos y a quienes estuvieron junto a él estos días. "Estuve en el mejor lugar, con los mejores y me salvaron. Me agarraron a tiempo y me salvaron y me dieron amor. Ahora tengo un camino por delante para la recuperación", destacó.

Con respecto a su futuro profesional aseguró que continuará grabando material junto a Catupecu y admitió: "Lo único que me importa es Lila (su hija) y la música. Quiero terminar el disco. Y no sufría por mi, sino porque sé que me ama mucha gente y que iba a sufrir mucho".

“Solo tengo palabras de agradecimiento para el Hospital de Clínicas, para mi familia de Catupecu y toda mi familia elegida. Gracias amores, los amo, las amo, gracias por tanto amor", cerró.

Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, sufrió un ACV

Fernando Ruiz Díaz, líder del grupo Catupecu Machu, sufrió un ACV después de ser internado de urgencia el 15 de febrero tras sufrir episodios de mareos y presión alta.

Al músico de 55 años le realizaron distintos estudios clínicos y se determinó que sufrió un accidente cerebro vascular producto de un cuadro de estrés.

"A pesar del susto, Fer se encuentra bien y no tiene daños severos, ni secuelas aparentes", se indicó en el escrito que se difundió este martes desde las redes oficiales de la reconocida banda.

A raíz de esto, la banda emitió un comunicado en sus redes sociales donde anunció la cancelación de su tour por Europa, para que el cantante pueda hacer reposo y recuperarse de manera total.

La banda cerró el 2023 con un show en el teatro Vorterix con lleno total y mientras se encuentra terminando su nuevo disco de estudio se disponía a una gira durante el primer trimestre de 2024 por Argentina, Sudamérica y Europa.

En 2021 el cantante pasó por el momento más triste y difícil de su vida con la muerte de su hermano Gabriel Ruiz Díaz, bajista y cofundador de Catupecu Machu, quien falleció a los 45 años luego de sufrir en 2006 un grave accidente automovilístico que lo dejó fuera de los escenarios para siempre y con serias secuelas neurológicas.