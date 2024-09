Fiesta en Survivor Expedición Robinson: quiénes son los participantes que anduvieron a los besos

"Tenía expectativas, sabía que podían pasar cosas", aseguró Martina Musillo, quien capítulos atrás había admitido que le gustaba Agustín Pérez.

En tanto, Mauro describió: "Había collares para ponerse, había para pintarnos, había instrumentos para tocar porque no había música y también había alcohol".

En la fiesta, mientras todos estaban bailando, Mauro y Juan Pablo Busilachi se dieron un pico. "A mí se me cumplió el sueño que tenía desde el día 10 más o menos, que era besarme con Juan Pablo. Lo hicimos en tono de broma, obviamente. Me encanta que Juan Pablo no tenga una masculinidad frágil, sino que se puede prestar a este tipo de cosas y no se siente menos hombre", comentó Mauro.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos. Otra parejita también se besó: Martina y Agustín. "Agus estaba medio tímido y me dice 'bueno, dame vos el beso'. Entonces le agarré la cara y yo le encajé un pico", detalló la estudiante de periodismo deportivo.

La gran jugada de Mauro hizo que una participante quede eliminada de Survivor Expedición Robinson

Este lunes, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), se vivió una apasionante eliminación en el Concejo Tribal tras la gran jugada de Mauro Guarnieri y Baltasar López.

Todo comenzó cuando Balta fue a votar y sacó de su bolsillo algo que parecía un cartel con voto doble, pero en realidad eran unas medias. Martina Musillo vio la situación y alertó al resto de la supuesta jugada del rubio, por lo tanto el excampamento Norte decidió cambiar los votos a último momento. “Voten todos a Balta”, pidió Martina.

Una vez que todos los participantes sufragaron, el conductor Marley les preguntó a los jugadores si alguien tenía y quería usar el Ídolo de inmunidad. Mauro levantó la mano y reveló: “Siento que podría jugarlo en mí, pero tengo la esperanza de que lo hayan votado a él. Lo juego en Baltasar”.

Mauro tenía razón: Baltasar recibió cinco votos, mientras que él solo uno. Malena Kerschen, en tanto, obtuvo tres votos y se convirtió en la última eliminada del reality.

“Tambaleamos a lo último. Estaba el ídolo y el voto doble”, le dijo Malena a Marley. “Pero no hubo voto doble”, le aclaró el presentador. “Ah… bueno, fue un amague entonces”, dijo la flamante eliminada.

Ahí, Malena contó cuál había sido el plan de su grupo. Iban a ir con tres votos para Mauro y otros tres para Baltasar, pero decidieron cambiar a último momento por lo que había visto Martina. “Eran mis medias”, explicó Balta. “Y bueno… fue una jugada que salió bien”, expresó Malena.

“Mauro fue el cerebro y el pendejo fue el que sacó las medias, haciéndose el gracioso con su risa diabólica. Pero bueno, me tenía que ir, ya está. Nunca le saqué la ficha a Balta de si es o se hace, me voy con la incógnita”, reflexionó Malena durante su entrevista individual.