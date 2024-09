La terrible traición que Mauro sufrió de Eugenia en Survivor Expedición Robinson

"Los que antes eran mejores amigos ahora son enemigos. Los sentimientos parecen tener prioridad sobre los acuerdos y Mauro es un claro ejemplo de esta premisa. Mauro y Eugenia, el inicio del fin", relató el conductor Marley.

Mauro y Eugenia hablaron a solas y el jugador le dijo: "Yo entiendo que no te caigan del todo bien Balta, Tarzán ni Aixa, pero creo que ir del otro lado es un suicidio"."Yo creo que ellos tres nunca se van a votar entre ellos, y del otro lado sí tenemos más posibilidades de llegar a la final", siguió Mauro.

Luego, en la entrevista individual, Eugenia repasó su charla con Mauro y sostuvo: "Lo vi en una postura rara o sumisa. Yo creo que algo con Mauro se rompió. Creo que no me lo va a perdonar nunca, pero yo estoy muy tranquila con lo que hice y si no me quiere perdonar que me disculpe, pero yo voy a seguir con mi juego".

Después de que el participante Iván Chirinián ganara el último desafío en Survivor Expedición Robinson (Telefe) y eligiera para compartir el apetitoso beneficio con los varones Mauro Guarnieri, Juan Pablo Goldi y Francisco Pardo, Malena Kerschen se hartó y tildó a sus compañeros de machistas.

Todo comenzó cuando tuvieron que participar de una prueba en la que los jugadores debían mantener aproximadamente la mitad del peso de su cuerpo durante la mayor cantidad de tiempo posible. Además, otros participantes debían agregarle peso a los compañeros. El que más tiempo lo aguantara, ganaría y podría comer una hamburguesa con papas fritas y gaseosa.

Los perdedores no solo se quedarían sin probar un bocado de la hamburguesa sino que también tendrían que ver a sus compañeros disfrutar de la comida.

"Bueno, ya estaríamos con el sufrimiento. ¿Podemos ir a buscar un poco, Marley?", disparó Eugenia Propedo mientras observaba comer a sus compañeros.

Inmediatamente, Malena dio su firme opinión sobre el asunto: "Al final, Fio (Fraccaro) tenía razón. Nunca eligen a mujeres para nada acá". El conductor Marley acotó: "Puede ser. No sé. Hay que ver la estrategia de ustedes, a quién apoyaron con los pesos".

Luego, en la entrevista individual, Juan Pablo Busilachi reflexionó sobre la actitud de Iván y sostuvo: "Veníamos de un Concejo en el cual se los acusó de machistas, de eliminar chicas, de no darle voto ni voz, y en el primer beneficio tenías cuatro personas para elegir y elegís a cuatro hombres".

"Me parece que era momento de dar un mensaje y decir 'bueno, chicas, estoy con ustedes'. Pero creo que no tiene esa inteligencia social para entender que este juego no se gana con fuerza, sino que también se gana con la cabeza, y con tratar de quedar bien con más gente que con uno mismo. A la larga le va a jugar en contra", agregó Juan Pablo.