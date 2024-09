Filtran escandalosos chats de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto en medio de la batalla judicial

Con este telón de fondo, desde A la tarde (América TV) Cora Debarbieri reveló que la exvedette habría denunciado a Diotto por amenazas, presentando varios chats como prueba, que detallaron leyendo algunos pasajes del durísimo intercambio de mensajes.

“La casa la van a tener que rematar porque vos no pagás las cuotas porque pagás la camioneta. La culpable vas a ser vos, yo no”, leyó la periodista de América los supuestos mensajes de Diotto a Callejón.

Embed

Al tiempo que siguió: “Si fueras un poco inteligente, me hubieras demostrado con hechos que podés mantener la casa y no hubiésemos llegado a esta instancia, pero no pagás nada. Ni expensas, ni impuestos, nada, y pretendés quedarte a vivir ahí, de arriba. No me equivoqué cuando te dije que eras una sinvergüenza”.

Fue allí que Debarbieri aseguró haber escuchado un audio en el que Callejón le habría suplicado ayuda para no tener que cambiar su estilo de vida, así como también implicaría tener que cambiar a la nena del colegio.

De acuerdo a la información detallada en el programa de Karina Mazzocco, Callejón y Diotto habrían pagado el 30% del valor de la casa con un departamento de él, mientras que para el 70% restante habrían sacado un crédito uva. Según la periodista, Fernanda debe dos cuotas de la hipoteca. Pero ocurre que el crédito fue sacado a nombre de Ricky y se debita de la cuenta de él. Y si bien ella se comprometió a transferir su parte todos los meses, Diotto debe completar el resto, algo que dejó de hacer.

Fue así que Diego Esteves reveló que meses atrás el odontólogo “se cansó y dejó de pagar porque ella no quiere acceder a vender la casa”, mientras que Debarbieri remarcó que “lo que dejó de pagar es ni más ni menos que la vivienda donde actualmente está su hija”, y recordó que “deben 100 millones de pesos”.

María Fernanda Callejón vs Ricky Diotto - captura A la tarde.jpg

Terrible palazo de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto por los cumpleaños de su hija

María Fernanda Callejón vivió un momento muy especial en agosto pasado al celebrar los 9 años de su hija Giovanna. Del evento participaron sus familiares y amigos más cercanos y también su novio, el ex futbolista Fernando Gamboa.

Al retirarse, la actriz habló unos minutos con la prensa y aprovechó la ocasión para tirarle un filoso dardo a su ex y padre de la niña, Ricky Diotto.

"El regalo más lindo es mi hija y todo lo que deviene de ella, es lo mejor que me puede pasar", expresó visiblemente emocionada Callejón en charla con Intrusos, América Tv.

Embed

"Me acuerdo siempre cuando la tuve", añadió con profunda emoción. Y ante otra pregunta por el cumpleaños, Callejón lanzó un picante palito a su ex, con quien está enfrentada en la Justicia.

"Un regalo hermoso (le hizo a su hija). Primero los cumples, 9 cumples le regalé, porque los cumples los hago yo", lanzó contundente la actriz con un letal gesto con su mano haciendo que pagaba ella y apuntando al padre de su hija.

Y cerró antes de retirarse manejando su auto: "No tengo ni idea lo que dijo él (por Diotto)".