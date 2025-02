Filtran un alarmante video de Wanda Nara manejando de manera imprudente en la ruta

Fue la periodista Fernanda Iglesias quien contó que el video fue captado en la Ruta 2, cuando Wanda regresaba de Pinamar. Así como detalló: “Venía bastante pegadita a otro auto, que era justo un informante”.

“Venía tomando mate, en algunos momentos hablando por teléfono, fue lo que me contaron. Venía rápido. La que la acompaña, que creemos que es una empleada, con el mate en la mano. Me contaron también que en los radares, no le importó nada”, dejando en claro que en ningún momento sacó el pie del acelerador con tal de llegar en pocas horas a Buenos Aires.

La grave denuncia penal que complica a Wanda Nara: los detalles

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi no cesa y se conoció una dura denuncia que recibirá en las próximas horas la mediática. Tiene que ver con lo adelantado por el abogado del futbolista, Gonzalo Romero Victorica, quien explicó que entre este jueves y viernes hará una presentación en la Justicia contra la ex de su cliente.

"Pasó sólo el cumpleaños, (Icardi) no tiene contacto con las chicas hace casi tres meses. El tiempo pasa, la señora Wanda Nara tiene renuencia total a cumplir con lo que dice la justicia", indicó ayer el letrado en charla con el ciclo Mañanísima, El Trece.

Y adelantó firme: "Entre hoy (jueves) y mañana (viernes) estamos haciendo una denuncia penal por el delito de desobediencia".

Sobre la actitud de Wanda Nara de no entregarles las hijas a Mauro Icardi, el letrado explicó: "Le ha sido ordenada la inmediata restitución de las niñas a su padre. La apelación que interpuso la señora fue concedida con efecto devolutivo, quiere decir que tiene que entregar las chicas".

"Seguramente el mismo miedo que tuvo él cuando se llevo a las hijas del lugar donde vivían", indicó en respuesta al "miedo" que tendría la mediática de darles las hijas al padre y que él se las lleve a Turquía.

"Las chicas no son argentinas, nacieron en Milán, son italianas", aclaró el abogado de Mauro Icardi. Y afirmó: "Ella tiene que cumplir con la resolución judicial y hacer caso a la orden del juez".

"Han recusado al juez civil por eso se sorteó un juez que interviene provisoriamente hasta que la Cámara resuelva la cuestión de la recusación. Claramente son todos artilugios procesales para obtener un beneficio en la resolución judicial", cerró Romero Victorica sobre el accionar de la otra parte.