El guardaespaldas de Wanda Nara dio un detalle escabroso sobre la noche de sexo con ella: "Estaba medio mareado y..."

Luego agregó: “Tomé una copa nada más y me quedé ahí tranquilo. Esa noche terminó el cumpleaños y fuimos al Chateau de Libertador, ahí me quedé un rato más, estaban Kennys y más amigas de ella”.

“¿Y de ahí te fuiste a tu casa o pasó algo más en el medio?”, consultó Alejandro Castelo y el entrevistado explicó: “No, porque era muy tarde y yo tenía que volver a Rosario, Kennys me dijo que si quería quedarme y le dije que sí”.

“Pregunté si me podía bañar, salí, me senté en la cama con el celular, estaba medio mareado y veo que entra Wanda y nada más”, sumó. “¿Cierra la puerta? Solo eso te pregunto", repreguntó el cronista y Agustín aseguró: “Sí”.

“A buen entendedor... el que quiera interpretar, que interprete lo que quiera...”, dijo el movilero y luego insistió: “En ese momento cuando entra Wanda en la habitación, te habrás sorprendido”. “Y si, no entendía nada”, contestó.

“¿Te dejaste llevar por lo que te pasó en ese momento?“, volvió a consultar sobre el momento que Longueira habría vivido con la mediática, quien dijo sincero: “Sí, obvio”.

Sobre las actitudes de Mauro Icardi, manifestó: “Veía cosas de parte de él que no me gustaban, he vivido situaciones incómodas con él, siento que él estaba obsesionado con ella”.

Inesperado revés judicial para la China Suárez en su causa contra Wanda Nara

El escándalo del WandaGate escándalo al ámbito judicial hace un tiempo cuando la China Suárez demandó a la conductora por haber filtrado chats privados con fuertes declaraciones por parte de la actriz.

Sin embargo, pasadas unas semanas de esta acción legal, finalmente la Justicia rechazó el pedido de multa que solicitó la China señalando que Wanda no sería responsable de la filtración de los chats.

En sus historias de Instagram, Wanda compartió una imagen publicada por su abogado Nicolás Payarola donde mostraba una copia del escrito con la resolución del juez.

“No se ha ofrecido prueba suficiente como para considerar que fue Wanda Solange Nara quien habría filtrado las conversaciones de referencia”, expresa el mismo, y continua: "Ante la imposibilidad de saber con certeza el origen de los mensajes en cuestión, no quepa otra solución que la de desestimar la aplicación de la multa".

Finalmente, se resuelve: “Rechazar, por el momento, el pedido de imposición de multa procesal por el incumplimiento de la medida cautelar”.