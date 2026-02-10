Fin de la ilusión para Benjamín Vicuña: cuándo levantan The Balls y quién irá en su lugar

Latorre explicó que habrá una edición extra del programa de espectáculos Puro Show durante la segunda semana de marzo con sus mismos integrantes de la mañana para dar tiempo después a que Darío Barassi se haga cargo del horario con Ahora caigo después de sus vacaciones.

"Va a ir Puro Show segunda edición la segunda semana de marzo con el mismo equipo de la mañana. Y después arranca de nuevo el programa de Barassi", indicó la animadora sobre cómo se organizará la programación del canal del solcito ante el anticipado final del ciclo de Benjamín Vicuña, que durará dos meses al aire.

dario barassi

Ángel de Brito analizó por qué fracasó el programa de Benjamín Vicuña

Ángel de Brito hizo un picante análisis desde las redes sociales los puntos débiles que detectó de The Balls, el programa conducido por Benjamín Vicuña por la pantalla de El Trece.

A través de su cuenta de X, el conductor de LAM (América Tv) remarcó cuáles fueron, a su criterio, los puntos flacos que impidieron que el programa alcanzara el éxito esperado antes de su lanzamiento.

"Por qué fracasó Vicuña. Existen varias teorías. Una de ellas señala que el formato original en todo el mundo fue siempre semanal. La única excepción fue la versión que hizo Guido Kaczka en El Trece, que se emitía a diario y tampoco tuvo éxito", explicó el conductor apuntando directamente al diseño del programa a modo diario como uno de los errores iniciales.

Y además agregó: "El segundo, que terminó siendo un refrito de una idea que ya se había probado sin éxito, incluso con un conductor experimentado como Guido Kaczka".

Por último, Ángel de Brito sintetizó su análisis con una frase contundente remarcando el poco rodaje del chileno al frente de un ciclo televisivo.

"En conclusión, la combinación de un formato desgastado y un conductor sin trayectoria en este rol explica gran parte del fracaso", setenció filoso el periodista.