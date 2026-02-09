Graciela Alfano mostró el video de su experiencia en una playa nudista: "¡Bikini al agua!"

"Qué hermosa diosa", "Qué nivel de mujer", "Bomba Grace", "Qué bella como siempre", "No podés ser tan diosa", comentaron varios de los usuarios al ver el video de Grace disfrutando del sol y el agua en bikini.

Hace unos meses, Alfano había dado los tips para Alfanizarse, definición que ella misma creó y remarcó varios puntos claves que considera para la juventud eterna.

"Alfanizarse es empoderarse a un nivel supremo. No es sólo lo externo que atrae, sino el gran magnetismo que viene de una mente segura y brillante”, explicaba.

“La opinión ajena no te modifica. Nos importa más lo que opinamos del otro que lo que el otro opina de nosotras. La opinión ajena deja de importarte porque vos sabés el brillante que sos. Que digan lo que quieran, ¡seguís siendo un sol!”, aconsejó en primer lugar.

"Sos la put… ama de tu vida. Las decisiones las tomás vos. En tu vida pueden existir muchos consejeros buenos y de los otros. A la hora de decidir, es tu seguridad la que manda y asumís las consecuencias de tus actos”, precisó en segundo término.

"Ayudar a otra mujer da fuerza, energía y repara nuestras propias heridas ancestrales. Expresar lo que uno piensa o siente sin temor a la confrontación. Muchas veces nos quedamos en silencio frente a cosas que nos conmueven por no confrontar. Es más importante expresarnos que evitar un enfrentamiento", siguió con sus tips.

Y cerró: "Buscar compañías que nos hacen sentir cómodos. Soportar personas sólo por no estar solo, aburrido o por obligación destruye tu salud mental. Nunca estás solo, estás con vos, la mejor compañía!!".

graciela alfano en una playa nudista

Graciela Alfano reveló detalles de su intimidad con Mauricio Macri

En charla con Moria Casán, Graciela Alfano dio detalles en televisión sobre su romance con Mauricio Macri y elogió al ex presidente.

"Hablando de señores, Alfano querida, ¿ya te acostaste con Macri?", le preguntó Moria Casán. A lo que Grace confirmó sin dudar: “Sí mi amor, hace años, yo lo conocí hace mucho. Tuvimos una relación de siete años".

"¿Es bueno en la cama?", indagó la conductora. Y la actriz no esquivó la respuesta: "Sí me encanta, es muy divertido, muy ocurrente. Se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo, te lo juro, imaginte siete años con alguien que éramos clandestinos...".

Cuando Moria le pidió más detalles de eso que tanto le gustó de él en la privacidad, la actriz explicó: "Cosas parecidas, que te gustan a vos también. Es muy divertido. Es acuario, es inteligente. Chicos es ingeniero, tenés que tener capacidad para estudiar sino te rajan a los dos minutos de la facultad".

"Terminamos cuando empecé a salir con Alé (Matías)", concluyó Alfano sobre aquel romance con Mauricio Macri, del cual prefirió no dar fechas exactas del vínculo.