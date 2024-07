Firme postura de Alexis Mac Allister a las críticas que recibe Ailén Cova al ser señalada como tercera en discordia

Alexis se mostró un tanto cansado de que señalen a su actual pareja de ser la causante de su separación de Camila Mayan tras la obtención de la copa del mundo en Qatar 2022.

ailen cova alexis mac allister 2.jpg

“A mí en lo personal no me influye para nada lo que se dice, porque estoy acostumbrado desde chico a escuchar cosas y a que digan tantas barbaridades, que ya hoy por hoy da igual”, remarcó el futbolista sobre las expresiones de los haters.

Y remarcó al respecto: “Me duele un poco por mi familia, obviamente, por mi novia, en especial, porque sé que ella no está acostumbrada a este tipo de cosas".

"Recién está entrando en un mundo donde se está dando cuenta de un montón de cosas, que tiene lo bueno y lo malo (por Ailén). Cuando le pega a mi familia, ahí sí ya no me da. No me gusta para nada”, finalizó Alexis Mac Allister.

ailen cova alexis mac allister 1.jpg

Camila Mayan habló de los hombres y el sexo con una picante propuesta: "Que me escriban y..."

Camila Mayan, ex de Alexis Mac Allister, disfruta a pleno de su etapa de soltería y en declaraciones a Patria y Familia, el streaming del que forma parte en Luzu Tv, reconoció por qué ahora no le gusta tanto el boliche y cómo se da el vínculo con los hombres y el sexo.

“No tengo ganas de salir a bailar cuando hacen menos de 10 grados para ver si me agarro un chonguito para cog...", lanzó sin rodeos la ex del mediocampista de la Selección Argentina y el Liverpool de Inglaterra.

Y contó cómo se da sus encuentros íntimos con hombres: "La verdad que todos los pibes que conozco tienen mi Instagram, tienen capaz mi WhatsApp, que me escriban y hacemos algo”.

En esa línea, Camila Mayan fundamentó por qué en la actualidad no le gusta tanto la idea de ir a una discoteca para conocer a alguien interesante.

“No voy a ir a buscar al boliche, a ver si alguno... Porque después uno va y tiene que estar ahí pelotudeando a ver si ese te da bola. Y yo no voy a ir a estar toda la noche atrás de un pelotud... a ver si me da bola o no...”, expresó la estilista y licenciada en administración.

Y cerró sin ningún tipo de vueltas: “Si me quiere dar bola, que me dé bola, y si no me quedo sin cog... y me la re chupan todos”.