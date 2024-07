La mamá de Alexis Mac Allister reveló por qué no quiere que él tenga hijos con Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova con la Copa América 2024.jpeg

“A ella la conozco hace muchos años, es amiga de la familia, siempre lo ha sido. Estamos todos muy contentos”, confió Silvina sobre la buena relación que mantiene con Ailén así como también celebró que pronto se irán a vivir juntos a la casa que compraron recientemente. Y fue allí cuando aclaró que por el momento no quisiera convertirse en abuela.

“Todavía no quiero ser abuela... Me encantarían los nietos, pero todavía son chicos, ni llegaron a los 30. Que disfruten esta carrera, que la vivan y disfruten la pareja”, argumentó totalmente sincera en pos de que disfruten más tiempo de la pareja antes de que la vida les cambie por completo con la llegada de un bebé.

Silvina Riela y Ailén Cova - captura Socios del espectáculo.jpg

Ailén Cova reapareció en las redes y presumió un vestido carísimo tras el escándalo con Alexis Mac Allister

En el mes de junio pasado explotó un verdadero escándalo tras conocerse que Alexis Mac Allister, que está en pareja con Ailén Cova, había estado en una fiesta con Rocío Robles. Según la información, el jugador había pasado la noche con la ex bailarina de Showmatch.

Sin embargo, ella desmintió rápidamente esa versión. "No es verdad, no sé de dónde salió esa información, pero no estuve con él", le respondió a PrimiciasYa ante la consulta por el rumor que estaba circulando.

Ailen.jpg

Así las cosas, por esas horas en su cuenta de Instagram, Ailén Cova reapareció y se mostró radiante, luciendo un diseño carísimo, un vestido imponente de Joti Harriague, que cuesta 405 mil pesos.

“Vestido con escote diamante y espalda descubierta con tiritas confeccionado en seda”, dice la página web de esa firma sobre dicha confección.

En los comentarios, la novia de Alexis Mac Allister recibió muchísimos halagos. “Divina”, “No, no, no. ¡Qué bomba!”, “Impresionante”, “La más linda”, “Te quedó divino”, “Sos hermosa”, fueron algunas de las reacciones que generó la imagen.