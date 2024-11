Flavia Palmiero reveló que la confundieron con una mega famosa de Hollywood: quién es

"Yo nunca firmé un autógrafo haciéndome pasar por otro...", exclamó Fer, que de inmediato explotó un globo y contó que a él le ocurrió que llegaron a confundirlo con Peter Lanzani: "Un beso a Peter Lanzani... No le quería romper la ilusión a la pobre chica".

Flavia Palmiero, en tanto, recordó que a ella le ocurrió algo similar, pero con la aclamada actriz de Hollywood. "A mí me pidieron un autógrafo para que firmara como Julia Roberts", señaló,

La ex animadora infantil rememoró que no accedió porque le parecía que no era correcto. "No lo hice porque soy muy honesta", sentenció.

Flavia Palmiero contó en Noche al Dente cómo encontró su vocación: "Tenía ocho años"

Flavia Palmiero estuvo en Noche al Dente (América TV) y recordó la primera vez que se dio cuenta de que quería ser actriz.

En el segmento El disco de tu vida, la empresaria eligió la canción Un hombre y una mujer, de la película homónima de Claude Lelouch. "Impresionante. Este tema no es tan popular, pero esta película cuando yo la vi, era chiquita, dije 'quiero ser actriz'",reveló.

"Cuando vi un plano de Anouk Aimée que mira, está en la nieve, y él limpia el parabrisas y ella lo mira dije 'quiero ser actriz'", agregó. "Estuve en el Festival de Cannes con Luis (Scalella) cuando hicieron una película, estuve con Claude Lelouch. Fue muy emocionante haberlo visto. Yo tenía ocho años cuando vi esa película y dije 'muero por el cine'", sostuvo.

Y se sinceró con el conductor Fer Dente: "La verdad yo no pude hacer mucho cine, pero para mí el cine es mi gran amor. Como actriz hice mucho teatro, pero ahora si se da una nueva etapa yo creo que haría cine y, por supuesto, la comedia musical me fascina".