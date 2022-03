Flavio Azzaro, tras recibir críticas por sus dichos: "Me están queriendo perjudicar"

"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó el periodista en ese fragmento, que no tardó en replicarse.

En diálogo con Primicias Ya, Azzaro remarcó que el debate fue mucho más extenso y, en las redes, difundieron apenas un recorte de todo lo que se habló al aire.

"Siento que esto es un operación en mi contra y que me quieren perjudicar. Cortaron y viralizaron esa parte, sin poner todo lo que dije antes y después", expresó el conductor de Crónica TV.

En su cuenta de Twitter, Azzaro subió cortes del debate, donde dejaba en claro cuál es su postura sobre los jóvenes acusado de violar a una mujer en Palermo.

"Hay dos puntos que son clave para que estos hijos de puta no zafen, que haya una persona haciendo de guardia y que aparezca una persona que diga 'este me abuso'", dice el periodista en uno de los fragmentos que compartió en dicha red social.

En un segundo corte, Azzaro advierten que debería existir una fuerte condena contra el grupo de jóvenes que fueron detenidos por abuso sexual. "Que quede claro: ojalá vayan 20 años en cana", enfatiza en otro extracto.

"Acá debería haber una red de contención para aquellas chicas que son violadas", remarca el periodista en un tercer corte, que colgó en su Twitter.

Flavio Azzaro generó enojo en las redes por un comentario homofóbico

Flavio Azzaro generó repudio en las redes tras unos comentarios homofóbicos contra el LGBT+ al dar una noticia policial de un bar de esa comunidad. El periodista quedó en evidencia en un informe de Bendita, El Nueve y fue tendencia en las redes.

"¿Qué significa un café GLGTV (sic)? ¿Yo no puedo ir, ponele?", arrancó Flavio Azzaro consultando a su compañera.

"Nosotros no formamos parte de la comunidad, entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita sentirse más cómodo en un lugar", contestó la panelista. "A mí que me gustan las mujeres puedo ir", siguió el conductor.

"A vos, Caro, ¿qué te gustan? ¿Los hombres o las mujeres?", indagó a su compañera y ella nerviosa respondió: "Los chicos. Pero me descolocás. Estamos hablando de un ataque con un almohadón incendiado, una noticia policial… A mí por ahora me gustan los chicos, pero no sé qué va a pasar el día de mañana".

Entonces, Flavio Azzaro comenzó a consultarle a su colega por un tatuaje, ella no quiso responder y el conductor de Crónica sumó: "ya está, no pasó nada. La gente pregunta eso (por tu tatuaje) o vos te pensás que la gente en nuestro WhatsApp pregunta si pasó algo con el almohadón".

Todo este intercambio generó gran repudio en las redes desde donde pidieron la cancelación del periodista.