Flavio Azzaro volvió a criticar duro a Mauro Zárate: la picante respuesta de Natalie Weber

Embed

"Esperé cinco años, me lo crucé y dije lo que pensaba. Me quedé corta con lo que le dije, hay cosas que en televisión no se pueden decir", indicó la modelo.

Y agregó: "Si para él (Azzaro) Mauro es detestable está bien, lo respeto, es su opinión. A mí lo que molestó de Azzaro es que mintió, dijo un montón de mentiras, que inconscientemente fogoneás, y que son mentiras difíciles de comprobar".

"Si hablas, hablá con la verdad, sino da una opinión personal y está todo bien y a mí no me molesta. A mi molesta que mienta y hay cosas que se instalan y después es difícil de desmentir", cerró Natalie Weber.

natalie weber 1.jpg

Cómo fue la tensa discusión entre Natalie Weber y Mauro Zárate con Flavio Azzaro

Teniendo presente las picantes declaraciones del periodista deportivo Flavio Azzaro sobre Mauro Zárate, marido de Natalie, cuando dejó Vélez Sarsfield para vestir la casaca de Boca años atrás, Weber aseguró que muchos mienten y tiran fruta en clara alusión a Azzaro, momento a partir del cual se generó un tenso cruce entre ellos.

"Mentiste un año sobre Mauro, una año entero diciendo boludeces. Primero dijiste que Vélez le había dado plata al padre de Mauro... Después dijiste que Mauro era un sorete, un mercenario, un mal hermano, mal tipo, mal hijo, mal marido, mal amigo", disparó visiblemente enojada la integrante de ciclo de América TV.

Y acto seguido, explicó sus dichos: "Yo tenía la mejor con él hasta que de repente se hizo un festín cuando Mauro pasó de Vélez a Boca diciendo cosas que no tenías ni idea de nada... Sabiendo que sufríamos amenazas".

Embed

"Hay cosas que son de interpretación" se defendió Azzaro y le recordó entonces a la modelo que Zárate había asegurado que sólo jugaría en Vélez, por lo que le preguntó quién mintió realmente. Fue allí cuando Weber admitió que su marido se arrepintió y pidió disculpas por ello el día que firmó en Boca, mientras el periodista invitado insistía en no haber dicho semejantes cosas.

En ese momento de la discusión, Pamela David anunció que Mauro Zárate estaba al aire vía telefónica. "¡Qué leona tu mujer... Cómo te defiende!" fue el saludo con el que recibió al futbolista, quien tomó la palabra asegurando que su mujer "Sabe que no tiene que hablar con este pelotudo".

"Gorda, ya lo sabés... Es un pobre tipo que no tiene nada, que lo echaron de todos lados, no tenés que hablar..." le habló furioso Zárate a su mujer en su intento por protegerla.

Y cuando Flavio Azzaro reaccionó disparando "¡Éste es Mauro Zárate!", el marido de Natalie agregó más enojado aún "Vos sos un cagón" y le advirtió: "Si yo me tengo que juntar con vos y agarrarme a trompadas... [lo hago]".

"Este tipo sale en la tele hablando pelotudeces de la gente... es lo único que puede hacer" insistió ofuscado el deportista desde la línea telefónica. En tanto, mientras la conductora del programa intentó mediar para que los dos hombres aclarasen sus diferencias, todo resultó en vano, dado que cada uno siguió firme con su postura.