Tras el nuevo alta médica, Floppy Tesouro reveló cómo evoluciona su estado de salud
Tras permanecer 48 horas internada, Floppy Tesouro fue dada de alta y actualizó su salud, pero dejó en claro que el proceso sigue siendo delicado.
11 abr 2026, 12:25
Tras el nuevo alta médica, Floppy Tesouro reveló cómo evoluciona su estado de salud
Después de atravesar días de fuerte inquietud, Floppy Tesouro llevó alivio a sus seguidores al comunicar en las últimas horas que recibió el alta médica, luego de haber permanecido internada por segunda vez a raíz del Síndrome DRESS, una reacción inmunológica severa generada por ciertos medicamentos que viene afectando su salud.
A través de sus redes sociales, la modelo compartió la noticia con sus seguidores y expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante este difícil proceso. "Dada de alta. Gracias a todo el equipo del @sanatoriootamendi por la atención y a todos ustedes por sus mensajes", escribió en sus historias de Instagram. Además, aclaró por qué se mantuvo alejada: "De a poco voy a ir respondiendo porque estos días estuve enfocada en descansar y poner energía en mi recuperación".
En ese mismo contexto, Floppy Tesouro brindó detalles sobre el cuadro que derivó en su internación. Según explicó, todo se desencadenó por una pulpitis, una inflamación dental que provoca un dolor intenso y que requiere un tratamiento específico. "Esta tarde me vuelven a atender para seguir con el tratamiento de la pulpitis, que fue lo que me desencadenó todo", reveló.
Más tarde, ya después de haber pasado por una intervención vinculada a esta afección, la modelo volvió a mostrarse en redes con un mensaje sincero sobre lo vivido. "Ya salí de la intervención por la pulpitis. Muy duro todo lo que estoy pasando... el último tramo llorando, pero con un médico que trabajó con muchísima paciencia y lo logramos", relató, sin ocultar la angustia del momento.
Lejos de minimizar la situación, también se refirió al impacto físico y emocional que le está generando este proceso. "Hay momentos en los que el cuerpo y la cabeza se sienten al límite, pero sigo poniendo todo de mí para salir adelante", aseguró, dejando en claro la exigencia que atraviesa.
Sin embargo, eligió cerrar con una mirada esperanzadora: "Sé que después de esto voy a estar bien y que de a poco el dolor va a ceder. Gracias de corazón por el cariño", expresó, agradecida por el apoyo constante.
Ya de regreso en su casa, acompañada por su pareja y su hija, Floppy Tesouro también compartió un tierno momento familiar que reflejó el sostén emocional en este contexto. En una imagen junto a la pequeña Moorea, escribió: "Por acá me cuidan muchos, mimos que sanan".
De este modo, mientras continúa enfocada en su recuperación, la modelo logró llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca su evolución y volvió a demostrar su fortaleza para hacerle frente a un cuadro de salud complejo.
Cuál es la foto de Floppy Tesouro que se filtró durante su reciente internación
En las últimas semanas, el estado de salud de Floppy Tesouro pasó a estar en el centro de la escena y generó inquietud entre sus seguidores. Todo comenzó en marzo, cuando la modelo debió ser asistida en una clínica tras experimentar una serie de reacciones adversas en su cuerpo luego de una anestesia odontológica que le habían aplicado previamente.
Lejos de tratarse de un episodio aislado, su cuadro no terminó de normalizarse. Con el correr de los días, la situación volvió a complicarse y encendió nuevas alarmas: un dolor intenso y persistente la obligó a actuar con rapidez. Sin margen para esperar, decidió regresar al Sanatorio Otamendi, el mismo lugar donde ya había sido atendida por las secuelas derivadas de aquellas inyecciones.
En medio de este nuevo episodio, fue la propia Floppy Tesouro quien eligió contar lo que estaba viviendo. A través de sus redes sociales, y aún internada, compartió detalles sobre su situación y llevó tranquilidad respecto a los cuidados que estaba recibiendo. “Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la mediación Dress (reacción alérgica fuerte). Acá controlada por todo el equipo médico”, expresó, brindando precisiones sobre el diagnóstico y el seguimiento.
Sin embargo, su descargo no se limitó a lo estrictamente médico. En ese mismo mensaje, dejó al descubierto el impacto emocional que le generó atravesar este momento inesperado. “No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo, pero también poniendo garra para salir adelante”, confesó, reflejando la combinación de fragilidad y determinación con la que enfrenta este proceso.
Luego de esa publicación, en la que se la veía en una sala de terapia, una nueva imagen volvió a captar la atención. Esta vez, fue su pareja, Salvador Becciu, quien decidió compartir una foto desde sus historias de Instagram.
En la imagen se puede ver a la modelo durante su internación, evidenciando tanto el desgaste físico como el costado emocional de la situación. Junto a la postal, Salvador Becciu le dedicó un mensaje cargado de apoyo y optimismo: “Ella le pone garra a todo corazón”, escribió, y sumó palabras que buscaron llevar calma: “Floppy va a estar todo bien”. Un gesto que no pasó inadvertido y que la propia Floppy Tesouro replicó en sus redes, mientras continúa enfocada en su recuperación a la espera del alta médica.