Flor de la V cruzó a Amalia Granata por sus dichos sobre el colectivo trans.

Este jueves, Flor hizo un contundente descargo, en el cual mencionó los principales obstáculos que enfrentan las personas trans.

"Creo que las personas que conocemos a Amalia Granata no nos sorprende lo que dice. Ella le habla a sus votantes. Nosotros no somos politólogos. No es nuestro tema. Acá vamos a hablar con cosas que tienen que ver con lo social y lo que tiene que ver con un discurso de odio. Esto que acaba de suceder es un discurso de odio porque está estigmatizando a un grupo de personas", afirmó la figura América TV para luego ir enumerando las problemáticas que afronta el colectivo trans.

Embed

En respuesta a Amalia, que afirmó que las personas trans "tienen privilegios", Flor advirtió: "Cuando hablan de privilegios es desconocer que el promedio de vida de nuestro colectivo es de 35 años. Entonces, pongamos en foco eso".

"Y hay otra problemática que tiene el colectivo trans y es la exclusión del hogar. El 80 por ciento de las personas trans son expulsadas de sus casa, a muy temprana edad", siguió la conductora.

flor.jpg

Flor también remarcó que las personas trans tampoco logran tener acceso a la educación, lo que trae aparentado otra serie de complicaciones: "Además, el 80 por ciento de las personas trans no termina el secundario. Y, cuando no tenernos el secundario, tenés más dificultades para conseguir un trabajo. Que cada uno en sus casas se pregunten: ¿cuántas personas trans conoces que estén trabajando en el súper, en un negocio, en el chino? ¿con cuántas personas trans te cruzas diariamente? No existen. No formamos parte de la sociedad porque durante mucho tiempo no te contrataban".

La conductora aseguró que Amalia "debería tener más empatía y la responsabilidad de informarse" y continuó: "Cuando salió la ley de identidad de género, creíamos que íbamos a conseguir trabajo, pero es algo que no pasa. Por eso, si el Estado no se pone el marcha para que podamos trabajar, nuestro colectivo va a seguir siendo vulnerado".

Por último, Flor retomó la discusión que trató de instalar Amalia en entorno a los tratamientos de hormonización trans. "Yo no sé de presupuestos, de ministerios, de nada, lo que sí sé es que pago una obra social carísima y desde enero estoy peleando para que me den mis hormonas. Y pago una obra social, ni siquiera tengo que ira un hospital del Estado a pelear por unas hormonas. El estado no nos esta haciendo un favor. El estado lo que está haciendo es una reparación histórica a un colectivo que fue invisibilizado", sentenció.

Amalia Granata: "Mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans"

Amalia Granata estuvo en LAM (America TV) y se refirió a sus recientes declaraciones sobre los tratamientos que el Estado le brinda a las personas trans.

"Desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente", afirmó la diputada en el programa de Carmen Barbieri.

En el ciclo de Ángel de Brito, Granata ratificó sus dichos. "Yo tengo que votar un presupuesto y, en ese presupuesto, aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans", señaló.

image.png

"¿Qué tendría de malo que el estado se haga cargo?", preguntó el conductor. "Que hay chicos que no comen y están en la pobreza absoluta. Disculpen que sea dura. Tienen que haber prioridades en el Estado, mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans", remarcó la invitada.

Granata enfatizó que las personas tendrían que costear sus medicamentos de hormonización. "El trans no es incapacitado por ser trans. El trans tiene manos, pies, cerebro para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización", sentenció.