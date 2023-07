Flor de la V sobre Jey Mammon tras la fuerte entrevista en Intrusos: "Intenta limpiar su imagen para..."

"Yo me junté con Jey Mammon la semana pasada y él decidió que lo entreviste en Intrusos. Era necesario escuchar su voz porque periodísticamente era muy interesante y él había decidido iniciar acciones a Lucas Benvenuto, la persona que lo denunció a él de violación y la causa prescribió en la Justicia", indicó la conductora. "En este caso particular siento que hay algo que nunca va a dejar a nadie conforme, ni de un lado ni del otro", remarcó Flor.

Embed

Y aseguró: "Me parece que hay un debate moral sobre todas las cosas en esta situación puntual porque para la Justicia eso prescribió y es inocente de lo que lo acusaba Lucas Benvenuto. Lo que divide a la opinión pública es el tema de la edad, es que él haya tenido un vinculo con un chico de 16 o 17 años. Eso es lo que genera el debate. Para mí siempre fue igual, hace veinte años o ahora, una persona menor siempre es menor".

"Yo creo que lo que intenta es limpiar su imagen para que no quede un ápice de duda que él es un violador, porque él no niega la historia, la relación. Él habla de vínculo, que iban y venían. Pero él no quiere que queden dudas que él no lo violó", aseguró Flor.

Y explicó: "La historia en el caso de Jey cambia cuando Lucas decide denunciar y que él se siente abusado. Si Sofia Gala hubiera denunciado cambiaría completamente la historia. Para mí lo de ser menor me pareció siempre un espanto".

Y sobre la presencia de Jey en los premios Martín Fierro del domingo, Flor dio su punto de vista: "Yo creo que ir a los Martín Fierro es la venganza para Telefe. Uno puede decir muchas cosas pero lo que hace en su labor artística es bueno".

Escuchá la entrevista completa a Flor de la V en Radio La Red AM 910.

jey mammon flor de la v 1.jpg

Durísima afirmación de Nazarena Vélez sobre Jey Mammon: "Ni siquiera pongo en duda que..."

Luego de la visita de Jey Mammon al estudio de Intrusos, América Tv, donde el conductor reveló que pensó en quitarse la vida tras el revuelo que generó la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, Nazarena Vélez dio su categórica opinión del tema en LAM.

"Hoy cuando vi la nota me angustié porque yo soy la única que no lo llamé (a Jey). Yo no le mandé ningún mensaje. Y repito lo que ya te dije, a mí este tema me toca muy de cerca y es un tema que no puedo manejar. Ni siquiera si fuera el Chyno (Agostini), mi viejo... No lo puedo manejar", indicó la actriz.

"Me dolió mucho cuando dijo que pensó en el suicidio. Eso me dolió y me impactó muchísimo", remarcó la panelista. A lo que Ángel de Brito sumó: "Lucas Benvenuto también lo pensó muchas veces, y tuvo varios intentos de suicidio. No por Jey, digo, en los casos anteriores también".

Y reafirmó: "Me sigue pareciendo monstruoso un mayor que se mete con una criatura. También me pasa que escuchándolo a Jey, le creo que no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo".

"A mí no me importa la edad (le dijo a Yanina Latorre). A mí me importa que Lucas habla de marihuana y de violación. Yo me quedo con eso. Eso es lo que a mí me impacta y hace que yo me aleje, que no quiera ni siquiera escucharlo", continuó Nazarena.

Y enfatizó: "Yo a Lucas también le creo cada palabra, no pongo en duda nada: que se haya levantado, que haya sangrado... Ni siquiera pongo en duda, y sé que esto me va a jugar en contra, que le haya suministrado marihuana. Ni si quiera pongo en duda eso porque lo conozco mucho a Jey".

"Y él lo ha contado varias veces también. Pero parece que hay baches en la memoria", finalizó Ángel.