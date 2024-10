Flor de la V reveló el drástico futuro político de Moritán tras terminar con Pampita

Según una fuente muy allegada a la política, le aseguró a la conductora del Intrusos que desde el gobierno porteño ya le ofrecieron ese puesto "a tres personas y las tres dijeron que no". Y agregó contundente que "el último funcionario al que se lo ofrecieron fue Dante Sica".

Embed

Asimismo, la conductora agregó que hoy Moritán está solo en el ministerio, porque se le fue toda su gente. "Jorge Macri no lo quiere ver ni en foto y él está atornillado al puesto [...] aunque le están pidiendo que renuncie, pero él no se quiere ir". Al tiempo que reveló que desde adentro de la política aseguran que "de octubre no pasa, porque no tiene a nadie".

En tanto, Flor de la V contó por qué Roberto García Moritán no es querido dentro el ministerio, lo cual es detalle no menor según reveló. "Cuando él ingresa a esta gestión dicen que era pedante, una persona altanera, prepotente, que se creía un millón... Entonces por eso no lo quieren", aseguró.

"Entonces muchos están disfrutando de esta situación porque ahora está en caída. A medida que fue pasando el tiempo, lo fueron dejando, fueron abandonando el barco. Y muchos no quieren este ministerio porque dicen que es como bajar políticamente", concluyó la conductora sobre la presumible salida de Roberto García Moritán de un mundo al que ingresó gracias a la altísima exposición que le generó ser la pareja de Pampita.

Flor de la V y Roberto García Moritán - captura Intrusos.jpg

La reaparición de Roberto García Moritán en público y con una dura frase tras su separación de Pampita

Este martes, mientras Carolina Pampita Ardohain llegaba a Chile y se limitaba a asegurar ante la prensa trasandina que estaba muy bien y que no hablaría de su situación personal, por la noche Roberto García Moritán reapareció en público en una gala benéfica en apoyo a la donación de sangre y al salir del evento habló de su presente.

“Concientizando sobre la importancia de donar sangre, que puede salvar vidas, así que estoy tratando de acompañar. Pasé un ratito y voy a seguir trabajando”, le aseguró el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires a Farándula Show en un intento por esquivar el tema de la separación de su hija Anita.

Embed

No obstante, el periodista fue al hueso y le consultó cómo estaba a nivel “personal". "Estás pasando un momento complicado, ¿no?”, preguntó directo, y fue allí cuando Moritán asintió con su cabeza mientras ingresaba al auto que lo esperaba. “Sí, pero estoy muy metido en la función pública que es lo importante, cumplir con mi trabajo”, declaró cauto.

En tanto, cuando le consultaron si sabía cómo estaba Pampita, quien ya había volado a Chile, el empresario concluyó rotundo: “La verdad es que sé muy poco”, mientras cerraba la puerta del auto para dar por concluidas sus declaraciones.