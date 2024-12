Flor Peña contó en el Cantando 2024 una desopilante anécdota con Cacho Castaña: "Creí que moría"

“El vino a hacer un personaje de La Niñera y me invitó a que lo vaya a ver al Ópera. Yo me confundí, me fui al Gran Rex, me dieron las entradas y era Les Luthiers”, comenzó comentando.

Luego, continuó: “Cuando me di cuenta me crucé. Me fui, un papelón. Cuando veo digo ay no, es Les Luthiers. Me guardé las entradas y me crucé. Llegué tarde….”.

“Cuando estoy entrando Cacho: 'dice está entrando la niñera y le quiero dedicar un tema'. Me empieza a cantar 'Señora si usted supiera, las cosas que yo le haría…'¡Yo creí que me moría!”, relató muerta de la risa.

Embed

Cantando 2024: una nueva pareja se despidió del certamen

El Cantando 2024 (América) está cerca de llegar a la gran final. Este jueves se definieron los 10 mejores de la competencia y una nueva pareja quedó eliminada.

Lo cierto es que a partir de la ronda anterior, la dinámica de la competencia tuvo algunos cambios y hasta el final del programa las parejas serán eliminadas por decisión del jurado y no a través del voto telefónico.

En primer lugar, Florencia Peña dio a conocer el voto secreto que estuvo a cargo de Aníbal Pachano y las parejas que quedaron sentenciadas fueron las de Brenda Di Aloy, Tyago Griffo, Lolo Poggio, Antonio Ríos, y Luisa Albinoni.

Seguido a eso, el jurado salvó a tres parejas y por decisión unánime Marcelo Polino comunicó que quienes pasaron a la siguiente ronda fueron Lolo, Antonio y Tyago.

De esta manera, el mano a mano quedó entre Luisa y Brenda y el jurado por decisión dividida dejó a la actriz en competencia. Así, la hija de Yuyito González se convirtió en la nueva eliminada.

“Agradecerles a todos, a los producción. Se vive una familia de verdad, me llevo amigos y gracias por la oportunidad”, expresó Brenda al despedirse.