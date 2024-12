La Bomba Tucumana explotó contra el jurado del Cantando 2024 tras la mala devolución que recibió su hijo

“Veo que no son objetivos para nada. Lo considero sumamente injusto en ese momento pero igual la gente que ve el programa sabe que esta pareja canta, y no es porque se trate de mi hijo. Yo en este caso, voy a ser objetiva como siempre fui, y si tuviera un 20 lo pondría”, comenzó diciendo.

Luego, opinó sobre la actuación de Tyago y siguió: “Mi hijo es una persona que tiene un rango vocal increíble, que en esta pista ha cantando cualquier tipo de música, y realmente veo que con este puntaje que le pusieron hablaron de un beso, un manta y yo juzgo el canto. Son muchísimo más que un 10, estuvieron excelente vocalmente. Ni siquiera tuvieron una desafinación en todas las galas que los vi”.

“Tu hijo es un cantante consagrado, le estamos diciendo que pedimos otra cosa", se justificó Flavio. “Me parece injusta la nota que le pusieron, ridícula, considero que hasta irrespetuosa. Para mi, como quiero que vayas de este certamen, te voy a poner un -3. Muchas gracias”, respondió La Bomba con un sorpresivo gesto hacia su hijo.

En eso, Pachano intentó calmar las aguas planteando que nadie le faltó el respeto al participante pero la integrante del VAR continuó: “Me parece hasta una cargada, una tomada de pelo, una humillación. Me da ganas de llorar de la bronca porque me parece humillante lo que acaban de hacer todos ustedes. No entiende a qué se debe”.

Finalmente, Tyago dio su parecer acerca de lo que estaba sucediendo y afirmó: “Cada uno ve que lo que quiere, están ahí para poner el puntaje y yo no cuestiono. Ella es Gladys, yo Tyago y tengo mi opinión, ella la suya. No mezclemos, lo que ella diga corre por cuenta de ella".

Embed

#Cantando2024" />

El llanto de La Bomba Tucumana al recordar a Lía Crucet en el Cantando 2024: "Siempre va a estar viva"

El pasado 28 de noviembre la reconocida cantante Lía Crucet falleció a los 72 años luego de una difícil lucha contra un avanzado cáncer bronco-pulmonar.

Hoy, a casi una semana de su dolorosa partida, gran amiga y colega, Gladys La Bomba Tucumana la recordó en el Cantando 2024 (América) luego de una emotiva participación en el certamen.

“Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Hace muy poquitos días se fue una gran artista muy amada por todo el público y por mí también. Se me vienen mil cosas a la cabeza”, mencionó luego de recibir conmovedoras palabras del jurado.

En eso, no pudo contener las lágrimas y agregó: “No quiero ser esto, que lloro, pero bueno, me toman o me dejan. Se fue la gran Lía Crucet, una hermosa compañera de mi época que la verdad que en ese momento gracias a Dios no existían las redes, ni nada de lo que hoy arruina todo”.

“Lía fue una gran compañera que va a quedar para siempre en el recuerdo mío, y en el corazón del público. Para ella todo mi amor y me da esa cosita cuando me dan esta devolución. Hace muchos años que estoy en esto”, expresó.

Luego, al ver una fotos de ambas en pantalla, afirmó: “Montones de momentos compartidos con Lía, muchísimos. La verdad que es re doloroso que no esté ella con nosotros pero su música siempre va a estar. Siempre. Tiene tantas canciones que son tan escuchadas por todos”.

“Para mí la gran Lía Crucet por siempre. Siempre va a estar viva, no quiero hablar de muertos ni nada de esas cosas. Me da esa tristeza porque hay tantos compañeros que se están yendo, que se han ido, y han dado su vida. Yo también les di mi vida”, cerró con un gran aplauso al cielo.