Flor Peña tuvo un inconveniente en medio de Got Talent Argentina y frenó el programa: ¡Miren lo que generan!

Acto seguido, Peña interrumpió su devolución y dijo: "Perdón, me voy a sacar el aro porque no me aguanto ni yo". "Me la hicieron pasar hermoso... Ayudame con esto un segundo, perdón", le pidió a Emir Abdul.

"Vamos a una tanda y volvemos", bromeó Abel Pintos. "Es que golpea el arito en el micrófono", dijo la conductora del ciclo, Lizy Tagliani. Cuando parecía que estaba todo solucionado porque Emir logró quitarle el arito, Flor reveló: "Listo. No, es el otro".

Más adelante, sin sus alhajas, la artista le dijo entre risas a la pareja participante: "Mirá lo que generan, te dan ganas de sacarte cosas. Tenía los aritos, y ahora no".

La asombrosa performance del joven pianista que tocó con los ojos vendados en Got Talent Argentina

Este martes en Got Talent Argentina (Telefe) Luciano Gobbi Doria sorprendió a todo el estudio con su presentación en la que se tapó los ojos para tocar el piano.

Cuando el participante de 15 años, oriundo de Mendoza, terminó su performance, el jurado Abel Pintos le señaló en su devolución que no le hace falta vendarse los ojos para dar un show.

"El espectáculo sos vos, no te hace falta hacer esto. No creo que haya sido una performance muy precisa", dijo el cantante. La Joaqui, por su parte, remarcó que esta vez lo vio más seguro de sí mismo.

Flor Peña, en tanto, expresó: "Decidiste correr un riesgo enorme el cual conlleva hacer cosas bien o peor, y aunque uno falle, siempre hay que arriesgar".