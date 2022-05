Flor Vigna no cerró bien su bata y tuvo un gran descuido

“Se te ve la cotorra”, le avisaron por mensaje luego de haber publicado el video que dura algunos segundos.

Lejos de sentirse avergonzada, Flor lo tomó a gracia y compartió el mensaje en sus redes sumando un emoticón de un loro asegurando que ella también noto -seguro luego de verlo- que se le había escapado.

El regalo hot de la abuela de Nico Occhiato a Flor Vigna

Nico Occhiato recibió el domingo una visita muy especial en la edición de El último pasajero, Telefe, ciclo que conduce junto a Flor Vigna. Ambos fueron pareja durante 7 años y se separaron en 2020.

Concepción Papasidero, conocida como Conce, abuela de Occhiato, se hizo presente en el estudio y causó sensación con su presencia al revelar el regalo hot que le suele hacer a Vigna, ex pareja de su nieto.

“No lo puedo creer, la verdad es que no dormí en toda la noche… Mi marido me dijo ‘Te la pasás dando vueltas porque mañana te vas a pasear’”, reveló la abuela de Occhiato apenas ocupó el centro de escena.

"Hace mucho que no la veía a Flor, la amo", expresó tras saludar a la rubia. Y añadió con mucha ternura: “Te traje torta de coco y rosca. Le traje una tanga”.

Flor Vigna confesó después entre risas que no es la primera vez que Concepción le regaló ropa interior y aclaró: “Ella siempre me regaló tangas, son buenas las que me regalás, me siguen durando”.