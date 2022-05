El regalo hot de la abuela de Nico Occhiato a Flor Vigna

Embed

“No lo puedo creer, la verdad es que no dormí en toda la noche… Mi marido me dijo ‘Te la pasás dando vueltas porque mañana te vas a pasear’”, reveló la abuela de Occhiato apenas ocupó el centro de escena.

"Hace mucho que no la veía a Flor, la amo", expresó tras saludar a la rubia. Y añadió con mucha ternura: “Te traje torta de coco y rosca. Le traje una tanga”.

Flor Vigna confesó después entre risas que no es la primera vez que Concepción le regaló ropa interior y aclaró: “Ella siempre me regaló tangas, son buenas las que me regalás, me siguen durando”.

flor vigna.jpg

Flor Vigna defendió a Luciano Castro tras el video manejando con sus hijos sin cinturón

Flor Vigna saltó en defensa de su pareja, Luciano Castro, tras el video manejando con sus hijos -Esperanza y Fausto- sin cinturón de seguridad.

En la grabación se observa a la hija del actor Esperanza parada en medio de la camioneta y sacando su cabeza por el vidrio deslizante ubicado en el techo. En el asiento de atrás, aparece su hijo, Fausto, que también está sin cinturón.

En una nota con Intrusos, Flor Vigna defendió a Luciano Castro tras las críticas por el video donde está manejando y aparecen sin cinturón.

"Él hizo todo correcto. Fue a hacer un examen porque quiso demostrar que es un buen conductor. Fue un circo lo que se armó", manifestó la conductora de El último pasajero.

Vigna indicó que su pareja padeció las críticas que recibió por ese video: "Sufrió porque fue medio injusto todo", agregó.

Por último, la figura de Telefe explicó que, donde ocurrió el hecho, es una zona de poco transito. "En ese lugar, era a paso de hombre y no había nadie", sentenció.