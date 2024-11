Flor Vigna reveló cómo nació su historia de amor con Soy Lauta y mostró el video más romántico

Flor Vigna lanzó junto a su pareja Te quiero, el nuevo tema que está inspirado en la relación que iniciaron hace unos meses y que avanza a paso firme.

Embed

"Nos conocimos hace unos meses haciendo música, de repente nos pasó algo más y algo más y algo más", indicó Flor en su posteo en las redes.

"Empezamos a escribir esta canción y a contar nuestra historia en ella. Nos la guardamos para nosotros y un día entre risas y besos decidimos hacerle un videoclip a lo película romántica hippie", continuó.

Y detalló la manera natural en que se dio el video muy romántico: "Agarramos la VHS el cel y nos fuimos con amigos a darle vueltas a la city".

"Somos de esos que piensan que cuando querés a alguien vale la pena salir a gritarlo", cerró Flor Vigna a puro sentimiento.

flor vigna soy lauta romantico posteo.jpg

Aniquilante mensaje de Flor Vigna a Griselda Siciliani por las infidelidades de Luciano Castro: "Que no se..."

En medio del escándalo entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani por Luciano Castro, quien apareció en escena fue Flor Vigna, la ex novia del actor.

Vigna terminó su relación con el galán en febrero tras dos años y medio juntos y al tiempo él blanqueó su romance con la ex de Adrián Suar.

En charla con el ciclo Intrusos, América Tv, la cantante dio su opinión sobre el cruce de declaraciones entre Rojas y Siciliani por Castro.

"Ya no pertenezco más a ese capítulo, muchas cosas para estar en mi vida y trabajando, estoy en otra", se sinceró Flor Vigna.

Y sobre el indisimulable enojo de Rojas con Siciliani, opinó: "Es re feo para cualquier mujer estar embarazada y enterarte que te son infiel y mandan mensajes es feo".

En cuanto a sus experiencias personales, Flor reconoció: "Yo la pasé muy mal con la infidelidad en mi vida pero después te enseña un montón y salís adelante".

En el final, Flor le dejó un categórico consejo a Griselda Siciliani: "Tendría que dejar de meterse en parejas, si no le gusta que no lo haga. Simplemente que no se meta en las parejas de otros".