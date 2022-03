Florencia Bertotti se cortó el pelo ella misma: "Desastre"

florencia bertotti.jpg

"Me corté el pelo, podía fallar y... Chan", expresó la actriz en una de sus historias con un mechón de pelo en su mano.

"Secando para ver el color! Corte para arreglar mi desastre, miedo", explicó luego ya en manos de un experto en la materia.

"No me hallo con el pelo corto jaja", reflexionó Florencia Berotti, madre de Romeo, ya con el resultado final de su flamante corte.

Y cerró: "Me animé. Cortito y rubio rubí con profundidad y no se q mas me hizo pero me encanta jaja".

¿Qué te pareció el nuevo look de Florencia Berotti?

El drástico cambio de look de Carolina Papaleo

Carolina Papaleo sorprendió desde las redes sociales al mostrar su drástico cambio de look el fin de semana. La conductora de Vivo para vos, El Nueve, ciclo que anima junto a Julián Weich, se animó a raparse su cabellera a los costados.

El impactante cambio de look generó diversos comentarios entre sus seguidores de Instagram, algunos la bancaron y otros cuestionaron cómo le quedó.

Mientras algunos aprobaron el nuevo look, otros tantos mostraron su descontento: "Perdón pero no te favorece", "No me gusta nada el corte", "Ay no, Caro! Rapado no, cortito sí!", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.