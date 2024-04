Florencia expuso a Nico en Gran Hermano e hizo una dura acusación: "No se la banca"

En esta ocasión, Gran Hermano propuso simular un juicio donde los participantes tenían que acusar a sus compañeros de ciertas actitudes o hechos dentro de la casa. "Se cuelga de los demás porque no se la banca solo”, sentenció la rubia sobre su novio.

Acto seguido justificó su decisión y aseguró: "Lo digo por una actitud que note tuya de que tenías miedo de ir a placa. No me lo dijiste pero lo sentí, porque ya un poco te conozco. Capaz necesitabas que tus compañeros estén con vos y no querías ir sol”.

“Era una situación en la que veníamos teniendo un juego con mis amigos de acá adentro. Quizás en ese momento haya sido así”, se justificó el joven sorprendido por las palabras de su novia.

Florencia se hartó de Nicolás y lo enfrentó ante todos en Gran Hermano: "¡De vos no quiero nada!"

Esta tarde, los participantes de Gran Hermano participaron de una contienda de rap improvisada. Los chicos tuvieron que jugársela en vivo y componer una canción con palabras al azar, que sacaban de un cubo.

Cuando fue su turno, Florencia Regidor aprovechó para disparar fuerte contra Nicolás Grosman, que se muestra interesado por ella, pero no define qué pasa entre ellos.

"Sos un cagón... En la fiesta me dijiste que querías que sea tu amiga. Después de la fiesta, te levantaste y me dijiste: '¿querés el desayuno?'. ¡No nene!, de vos no quiero nada... después me vas a ver por fotos y te va a dar una puñalada", le dijo la rubia al galán de la casa.

Esta semana se conoció que Nicolás le habría dicho a Florencia que ella le atrae sexualmente, aunque no le pasa lo mismo con su personalidad. El revuelo en las redes fue tan grande que pidieron la expulsión del joven.