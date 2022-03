Florencia Peña ya es de América

Finalmente, Flor Peña ya firmó en las últimas horas con América TV y pronto aarrancará con una nueva propuesta televisiva.

Florencia Peña

La despedida de Flor Peña de Telefe

“Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de Equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”.

Así comenzaba el posteo con el que Flor Peña sorprendió en el mes de enero a propios y extraños al comunicar el fin de su programa en Telefe, Flor de Equipo.

“Yo siento que ese programa que hicimos fue muy hermoso, fuimos muy felices. Hubo un momento donde ese programa dejó de estar porque cada uno necesitó encontrar sus rumbos y yo sentí la melancolía por esa falencia”, confesó, casi entre lágrimas, Peña en su adiós final.