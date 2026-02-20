El punzante posteo de Wanda Nara con una filosa frase ¿para la China Suárez?: "Desear..."

Si bien no mencionó a nadie en particular, el posteo al rato fue quitado desde sus historias pero muchos usuarios interpretaron esas palabras como una indirecta para su principal enemiga, la China Suárez.

En las redes no tardaron en vincular ese mensaje a un palito para la actriz, quien está instaladísima en Turquía y en un gran momento con el futbolista del Galatasaray.

Justo también se dio en una fecha particular, ya que el 19 de febrero su ex Mauro Icardi cumplió 33 años y fue saludado por su novia la China Suárez con un romántico posteo con varias fotos juntos.

Wanda Nara picante posteo que estaria dirigido a la china suarez

Cuántos millones habría pagado Wanda Nara para aparecer en la casita de Bad Bunny

Las cantantes Lali Espósito y Nicki Nicole junto a la conductora Wanda Nara dijeron presentes el show de Bad Bunny en su última presentación en el estadio de River Plate del domingo 15 de febrero.

Importantes presencias estuvieron en la Casita del cantante en medio del recital, donde el artista suele elegir a algunos famosos del país que visita para que sean parte por unos minutos del evento en alguna de sus canciones.

Cuando las cámaras que registraban en vivo el show desde las pantallas gigantes enfocaron en su interior se vio a Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole a puro baile y diversión, desatando los gritos eufóricos del público.

En este contexto, en el ciclo Intrusos (América Tv) revelaron después cuánto habría pagado Wanda Nara para estar en la "casita" en el tercer show de Bad Bunny.

Marcela Tauro reveló el dato que encendió la polémica: “Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”. A lo que la panelista Natalie Weber agregó picante: “Para mí, ella pagó. El público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

La discusión no terminó ahí ya que Tauro aseguró que los cantantes que estuvieron presentes fueron invitados, pero los influencers también abonaron ese mismo monto.

“Los influencers que fueron pagaron”, afirmó la periodista, y dio un nombre que confirmó la versión: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”, apuntó sobre la millonaria suma que habría abonado Wanda para aparecer en la casita de Bad Bunny en pleno show.