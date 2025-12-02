Florinda Meza le contó a Moria Casán detalles inéditos y sorprendentes de cómo inició su relación con Chespirito

"Él tenía su hogar establecido con sus seis hijos cuando te conoció a vos", le dijo la conductora. A lo que Florinda Meza respondió: "Claro. Él era encantador por eso se le iban encima, su conversación era linda, muy simpático, cuando un hombre te divierte es un peligro".

Y en ese sentido, Florinda Meza aclaró: "Yo durante cinco años puse una barrera y no pudo sacarme nada. Hay que ser muy tonto para hacer eso. No le quité el marido a nadie, él tenía una esposa y seis hijos. Yo no era tonta".

Quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo comentó cómo hacía Bolaños para conquistarla: "Me miraba y me hacía poemas y dibujo a lápiz mientras estaba actuando. Todos los días me llevó una flor a donde yo estuviera, fuera sábado o domingo. Toda la vida me dijo que yo era su mujer ideal pero yo pensaba que eso les decía a todas".

"Pasó mucho tiempo y la primera noche fue muy romántica, para mí fuera de lo común porque era un hombre 20 años mayor que yo", recordó en detalle la actriz.

Cómo fue la historia de amor de Florinda Meza y Chespirito

La historia de amor entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, comenzó en 1971 cuando ella se unió al elenco de sus programas, pero el romance se gestó durante cinco años de cortejo persistente por parte de él, a pesar de estar casado con Graciela Fernández y tener seis hijos.

El punto de inflexión ocurrió en 1976 durante una gira en Chile, donde Chespirito confesó su soledad emocional en su matrimonio; Florinda, impulsivamente, le dijo "Si quieres besar a alguien, bésame a mí", sellando su primer beso el 12 de octubre y dando inicio oficial a la relación.

Ella le impuso una condición clara: ser su única mujer, sin infidelidades, aceptando el "bagaje" de su pasado familiar a cambio de fidelidad absoluta, lo que él cumplió hasta su muerte.

Vivieron juntos por 28 años, resistiendo críticas públicas por el divorcio de Chespirito en 1989, y la diferencia de 20 años entre ellos, hasta formalizar su unión en 2004 porque "la gente ya creía que estábamos casados".

Florinda describió su vínculo como un "amor intenso", marcado por detalles románticos como flores y poemas, y momentos íntimos que profundizaron su conexión. Permanecieron unidos hasta la muerte de Chespirito en noviembre de 2014 a los 85 años.