Feroz interna en la vecindad del Chavo del 8: Carlos Villagrán fulminó a Florinda Meza

Se está grabando una biopic titulada Sin Querer Queriendo en México sobre Chespirito, que será transmitida por HBO Max, y esto habría puesto en alerta a Meza, viuda de Bolaños, quien demandaría a los productores.

Lo cierto es que en este contexto de tensión en torno a El Chavo, se conoció un picante testimonio de Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico en la famosa serie mexicana.

"No creo, se vería muy chocante, quiero que la gente me recuerde como fui", dijo sin vueltas el actor en charla con Intrusos, América Tv, dejando en claro que no le gustaría que se haga una serie sobre su vida.

En medio de su visita a la Argentina, el cronista le consultó al actor por la posición de Doña Florinda "quiere que vuelvan los capítulos del Chavo" y ahí Quico fue contundente rememorando una de sus famosas frases del personaje: "Doña Florinda ya no me junto con esa chusma", lanzó picante, dejando en claro las diferencias que tiene con la actriz Florinda Meza.

El elenco del Chavo del 8 estaba conformado por: Roberto Gómez Bolaños (El Chavo), Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina), Ramón Valdés (Don Ramón), Florinda Meza (Doña Florinda), Rubén Aguirre (el profesor Girafales), Édgar Vivar (el Señor Barriga) y Angelines Fernández (la Bruja del 71).

Cómo es Sin querer queriendo, la biopic sobre Roberto Gómez Bolaños

La serie Sin querer queriendo mostrará la vida de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, desde la década del '50 a la del '80 y contará todos los sacrificios que tuvo que hacer para poder cumplir su sueño de llevar su idea a la televisión.

El actor falleció en noviembre de 2014 a los 85 años y estaba en pareja con Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en la famosa serie El Chavo del 8.

La biopic sobre su vida que será protagonizada por el actor Pablo Cruz y la producción será supervisada por Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños.

