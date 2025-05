Así fue el inesperado encuentro entre Mirtha Legrand y Javier Milei en el desfile de Roberto Piazza: las fotos

El evento tuvo lugar en el salón Señor Tango del barrio porteño de Barracas que lució colmado y todo lo recaudado fue destinado la Fundación Contra el Abuso Infantil, entidad para la que colabora hace muchos años Piazza.

roberto piazza desfile famosos.jpg

Por la pasarela participaron alrededor de 70 modelos que desfilaron los 235 diseños de Roberto Piazza, quien llegó al lugar en una imponente limusina.

Entre los famosos que dijeron presentes se destacaron las presencias de Juan Acosta, Mariano Martínez, Daniela Cardone, Lizy Tagliani, Patricio Giménez, Celeste Muriega, Cristian Sancho, Coky Ramírez, Patricia Sosa, Daniela la cantante, Cau Bornes, Juan Acosta, Jimena Latorre, Lisa Vera, Cecilia Oviedo, Alejandra Rubio, Cacho Rubio, Pablo Layus, Mercedes Ninci, Nancy Duré y Pablo Cabaleiro El magos sin dientes, entre otros.

Mirá las imágenes del mega desfile a puro glamour de Roberto Piazza.

RS Fotos

roberto piazza desfile famosos 8.jpg

Mirtha Legrand reveló la firme impresión le dio el nuevo Papa, nombrado León XIV

Tras la muerte del Papa Francisco, el Vaticano anunció al nuevo Papa, el cardenal estadounidense Robert Prevost, nombrado León XIV, y Mirtha Legrand dio su opinión en su programa con la elección.

“El jueves fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera”, señaló la conductora de La Noche de Mirtha (El Trece).

Luego compartió su sensación: “A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”.

Prevost, de 69 años y con una larga trayectoria dentro de la Iglesia, fue elegido en medio de una coyuntura internacional delicada, donde las expectativas sobre su papel como pacificador y guía espiritual son altísimas.

Desde Roma, las primeras imágenes del papa León XIV muestran a un hombre sereno, de carácter firme y comprometido con la continuidad del mensaje de Francisco, pero también con una impronta propia.