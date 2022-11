Luciana Salazar tuvo su noche soñada y festejó con todo su cumpleaños

Entre ellos estuvieron, entre otros, la abogada Ana Rosenfeld, el periodista Marcelo Polino, Lizy Tagliani con su novio Sebastián Nebot y el gran amigo de Luli, Martín Baclini.

"Welcome to my birthdat party, Luli Salazar" (Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños), rezaba el afiche colocado en la puerta del salón para darle la bienvenida a la gran cantidad de invitados.

Fue una hermosa noche e inolvidable para Luciana Salazar, madre de la pequeña Matilda, que festejó con su círculo íntimo sus 42 años justo en el mismo día de su cumpleaños (7 de noviembre).

Luciana Salazar muy enojada con Martín Redrado y su entorno

Luciana Salazar informó en sus redes que el economista le debe diez meses de la cuota alimentaria, y publicó la información en sus historias de Instagram, apuntando contra su expareja, quien según ella contó, asumió un compromiso con la menor como “padre”, ya que la niña no lleva su apellido y no mantiene un vínculo fluido con él.

“A 10 meses del incumplimiento de la cuota alimentaria, la Justicia resolvió el embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del sr. Martín Redrado, conforme a derecho”, escribió Luciana Salazar en la primera de sus polémicas historias.

"Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartió más de 10 años, ya que, nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio. Sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo y por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, que quedaron plasmados con todo lo que firmó", aseguró Luciana Salazar en su contundente posteo.

Pero las palabras de la famosa bailarina no quedaron ahí y en sus palabras, hizo mención de manera silenciosa a la actual esposa de Martín Redrado, Lulú Sanguinetti. "Espero que tengas a tu lado alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino".

Luciana Salazar finalizó su fuerte posteo: "Pensando que me hacés daño a mí, en mi opinión, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos), pero, principalmente de lo hacés a vos mismo, que me consta, sos un prestigioso economista".