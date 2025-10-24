Se reveló qué encontraron en el cuerpo de Lowrdez Fernández tras su preocupante estado

"Dice (el informe) consume medicamentos por insominio" y que "abandonó su tratamiento psicoterpéutico", añadió sobre el informe médico.

"La historia clínica dice ingresó con dolor de garganta y le dieron un antibiótico", aseguró Ninci. Y remarcó un dato clave: "Los médicos que la atendieron en el Hospital Fernández no detectaron golpes visibles".

Ninci comentó que Lowrdez Fernández se retiró por sus propios medios del hospital tras recibir el correspondiente alta y acompañada de una amiga a la que llamó para que la acompañe.

"Se fue con el alta médica desde la guardia por sus propios medios y se retira con una amiga. Aparentemente no quiere saber nada con la madre porque realizó la denuncia entonces la llama a una amiga para que la acompañe y se vaya", concluyó.

La fuerte amenaza de Leandro García Gómez a Lowrdes Fernández antes de ser detenido

En el programa Pasó en América, Mauro Szeta reveló una inquietante conversación entre Leandro García Gómez y Lowrdes Fernández instantes antes de que se produzca el ingreso del personal policial al departamento.

El periodista de policiales contó la amenaza que le hizo el hombre a la cantante antes de quedar detenido y ser retirado de su casa en un móvil policial.

"Les quiero contar algo del temor de ella incluso de ser trasladada en la ambulancia del SAME más allá de la violencia machista que viene sufriendo hace varios años por parte de él", indicó Mauro Szeta.

Y agregó ante esa tensa situación: "Él la amenazaba en el día a día, textual me dicen, él le decía que cualquier denuncia que pudiera hacerle ponía en riesgo la revinculación de él con sus hijas de otro matrimonio que tiene".

"El planteo literal era: 'si me denuncias pierdo todo y te mato', por eso el temor de ella de ser trasladada en ambulancia y declarar", concluyó el periodista en charla con el ciclo de América.

Cabe recordar que la cantante fue intensamente buscada durante el día jueves después de que se conoció de la denuncia de su madre Mabel al no tener contacto con ella desde el 4 de octubre, fecha en que se reuieron por el cumpleaños de la artista.

"A esa reunión, llegó llena de moretones y nos dijo que se había caído por la escalera", señaló con suma preocupación la mamá de la cantante.