La intimidad del casamiento por civil de Matías Alé y Martina Vignolo: las fotos del gran día

image

Poco antes de firmar la libreta, el actor le dedicó un romántico mensaje a Martina en sus redes: "Llegó el día mi vida… hoy nos casamos por civil, qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito! Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo, porque cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada. Seguimos juntos a la par".

Matias Ale Casamietno 4

Crédito: RS Fotos.

¿Qué había consumido Matías Alé la fatídica noche que sufrió un brote psicótico?

Ya pasaron diez años desde aquel episodio que marcó un antes y un después en la vida y la carrera de Matías Alé, uno de los actores más populares del espectáculo argentino. Lo que durante mucho tiempo se conoció como un “brote psicótico” volvió a ser tema de conversación, luego de que el propio Alé rompiera el silencio y contara, en primera persona, el verdadero motivo detrás de aquel colapso.

En una entrevista íntima en el stream Carnaval, el actor habló sin filtros, recordó los días previos a su internación y reveló qué fue exactamente lo que consumió antes de que su mente “cruzara una línea de la que no hay vuelta atrás”, según sus propias palabras.

Durante años circularon todo tipo de versiones sobre lo ocurrido en 2015: estrés, exceso de trabajo, problemas emocionales o una crisis espiritual. Sin embargo, el propio Matías reconoció que hubo un factor clave que desencadenó todo.

En un relato crudo y directo, el actor explicó que había estado fumando marihuana de manera constante durante meses, y que el efecto del THC terminó afectando su mente más de lo que imaginaba.

“Fue un año en el 2015. Ese año fumé mucho y a mí el THC me hizo mal. Yo me creía un cuentito que me hacía sentir. Fumaba y sentía que era Dios, que recibía señales, que la radio me hablaba. Dejaba de fumar y se me iba. Me pasé de rosca, mi cabeza se fue y me creí que era el Espíritu Santo, y no hay forma de volver para atrás”, relató, sin titubeos.

El actor recordó también los meses posteriores al episodio, cuando debió ser internado en dos oportunidades. “Me internaron dos veces… hasta que hace un año y medio me di cuenta de que tomaba siete pastillas por día”, señaló, al reconocer los efectos secundarios del tratamiento psiquiátrico.

Matías admitió que durante mucho tiempo no comprendía lo que le ocurría. “Yo me veía en imágenes y estaba más lento. No está mal, es parte del tratamiento, pero en mi organismo eso me hizo mal. El THC a mí no me hizo bien, me hizo ver cosas que no van de la mano con la realidad”, expresó.

Su testimonio fue directo, sin buscar lástima ni excusas. En un tono reflexivo, Alé aseguró que entendió el peligro de jugar con los límites de la percepción, y que, si bien el consumo puede no tener el mismo efecto en todos, en su caso se convirtió en una puerta hacia un abismo del que tardó años en salir.

El episodio de 2015 no solo significó una crisis emocional, sino también el final de una etapa profesional. Por entonces, Matías estaba en la cima: televisión, teatro y una relación amorosa que ocupaba titulares. Todo se desmoronó en cuestión de horas.

A lo largo de la década posterior, el actor intentó reconstruir su vida lejos del escándalo. Participó en programas, se volcó al mundo espiritual y mantuvo un perfil más bajo. Pero esta confesión lo devuelve al centro de la escena, no por el morbo, sino por la honestidad de su testimonio.

Hoy, a sus 47 años, parece haber hecho las paces con su pasado. “No hay forma de volver atrás, pero sí de entender lo que me pasó”, aseguró.