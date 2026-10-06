Noa Kirel y Agustín Bernasconi brillaron en la avant première de "Mírame así, el camino de Noa"

Sobre la serie

“Mírame así, el camino de Noa” cuenta con una primera temporada de 24 episodios y se estrena el 9 de octubre en Prime Video para toda Latinoamérica. En Argentina llegará a la televisión abierta por América TV el 10 de octubre.

La historia sigue a un grupo de amigos que alguna vez soñó con formar una banda y que intenta no desarmarse tras la partida de Tomy (Agustín Bernasconi). Cuando Noa (Noa Kirel), una joven recién llegada a Argentina, se cruza en su camino, la atracción inmediata que nace entre ambos reabre preguntas que el grupo creía cerradas: los amores, los celos y los sueños que, en este universo, no siempre suceden a la vista de todos.

La música no ilustra la historia: la empuja hacia adelante. Nueve temas originales, interpretados por los propios protagonistas, y un cover del éxito latino Ni una sola palabra, de Paulina Rubio, se entrelazan con la trama para amplificar cada conflicto, cada vínculo y cada decisión de sus personajes.

Con el sello que caracteriza al género, la serie le habla a quienes saben que arriesgarse no es perderlo todo: es aprender a elegir. Entre la pasión de Noa y la razón de Tomy nace una atracción que no admite término medio.