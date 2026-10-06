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Noa Kirel y Agustín Bernasconi brillaron en la avant première de "Mírame así, el camino de Noa"

El elenco presentó la serie este lunes, en una noche de música, glamour y expectativa. Amigos, invitados y prensa disfrutaron del primer episodio antes de su llegada a la televisión.

6 oct 2026, 08:00
Mirame así, el camino de Noa. Director y Elenco
Mirame así, el camino de NOA&nbsp; Así fue la avant première: las fotos

"Mirame así, el camino de NOA"  Así fue la avant première: las fotos

Noa Kirel, Agustín Bernasconi y el director Mauro Scandolari presentan la proyección del primer episodio junto al elenco completo de
Noa Kirel y Agustín Bernasconi
Noa Kirel y Agustín Bernasconi presentaron en vivo las canciones de la serie Mirame así, el camino de Noa
Noa Kirel en pleno Show
ELI_7424-2
Elenco Mirando el primer episodio
Mirame así, el camino de Noa. Director y Elenco
Mirame así, el camino de NOA&nbsp; Así fue la avant première: las fotos

"Mirame así, el camino de NOA"  Así fue la avant première: las fotos

Noa Kirel, Agustín Bernasconi y el director Mauro Scandolari presentan la proyección del primer episodio junto al elenco completo de
Noa Kirel y Agustín Bernasconi
Noa Kirel y Agustín Bernasconi presentaron en vivo las canciones de la serie Mirame así, el camino de Noa
Noa Kirel en pleno Show
ELI_7424-2
Elenco Mirando el primer episodio

El lunes 5 de octubre, Artlab se vistió de música, glam, flashes y expectativa para recibir la avant première de “Mírame así, el camino de Noa”, la serie Young Adult protagonizada por la artista internacional Noa Kirel y el actor y cantante Agustín Bernasconi. La noche reunió a todo el elenco, amigos de la casa y prensa especializada, que fueron los primeros en ver el episodio inicial de la ficción antes de su llegada a la pantalla.

Tras la proyección, Agus Bernasconi y Noa Kirel tomaron el escenario e hicieron un show en vivo. Con los temas que la serie convierte en motor de su trama, la música volvió a ser protagonista, como sucede en cada capítulo.

Un elenco que llegó completo

Además de los protagonistas, acompañaron la velada Jerónimo “Jero” Bosia, El Purre, Caro Domenech, Mica Suárez, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Manu Ramos, Sol Loureiro, Mercedes Funes y Gastón Dalmau, figuras que combinan recorrido actoral con carreras musicales y digitales propias.

Los invitados de la noche

La avant première contó, además, con la presencia de Darío Turovelzky, Giuliano Montepaone, Camila Fortunato. Valentina Pergolini, Juanicar, Simón Hempe, Manuela Menéndez, Iñaki Aldao, Malena Ratner, Santiago Sáez, Paula Varela, Pía Shaw, Nicolás Peralta, Martín Salwe y Fran Rizzaro, entre otras figuras del espectáculo, la moda y las redes.

Sobre la serie

“Mírame así, el camino de Noa” cuenta con una primera temporada de 24 episodios y se estrena el 9 de octubre en Prime Video para toda Latinoamérica. En Argentina llegará a la televisión abierta por América TV el 10 de octubre.

La historia sigue a un grupo de amigos que alguna vez soñó con formar una banda y que intenta no desarmarse tras la partida de Tomy (Agustín Bernasconi). Cuando Noa (Noa Kirel), una joven recién llegada a Argentina, se cruza en su camino, la atracción inmediata que nace entre ambos reabre preguntas que el grupo creía cerradas: los amores, los celos y los sueños que, en este universo, no siempre suceden a la vista de todos.

La música no ilustra la historia: la empuja hacia adelante. Nueve temas originales, interpretados por los propios protagonistas, y un cover del éxito latino Ni una sola palabra, de Paulina Rubio, se entrelazan con la trama para amplificar cada conflicto, cada vínculo y cada decisión de sus personajes.

Con el sello que caracteriza al género, la serie le habla a quienes saben que arriesgarse no es perderlo todo: es aprender a elegir. Entre la pasión de Noa y la razón de Tomy nace una atracción que no admite término medio.

     

 

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