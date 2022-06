Francisco Benítez mostró cómo van las obras en la casa que ganó en La Voz Argentina

Embed

"¡Terminando detalles!", expresó feliz el ex participante del reality que cumplió el sueño de la casa propia con el cual ingresó al programa.

El joven oriundo de Colonia Tirolesa recibió una casa de regalo por parte de una empresa dedicada a viviendas prefabricadas.

El ansiado hogar se emplazó en un terreno que tenía Francisco en su pueblo natal y ahora mostró cómo está ultimando detalles de la propiedad.

francisco benitez.jpg

Francisco Benítez reveló qué fue lo que más le dolió tras su participación en La Voz Argentina

Francisco Benítez se convirtió en el 2021 en el ganador de La Voz Argentina, el exitoso reality de Telefe. El joven que es tartamudo, con su carisma y talento, impresionó y emocionó a los jueces y al público con sus presentaciones.

El joven oriundo de la localidad cordobesa de Colonia Tirolesa supo ganarse el corazón de televidentes y jurados del ciclo al sacar todo su potencial al momento de sus interpretaciones desapareciendo sus problemas vocales.

Claro que otro hecho más que significativo en la vida del cordobés fue que mientras peleaba por el trofeo de La Voz Argentina en Buenos Aires, en su Córdoba natal nacía su primer hijo.

Si bien no pudo estar presente en el momento del parto, durante todo este tiempo el orgulloso ganador del reality viene compartiendo el crecimiento de Ciro desde sus redes sociales.

Pero pese a tanta felicidad, hubo algo que le afectó mucho a Francisco: los comentarios u opiniones que señalaban que había ganado por haber dado lástima.

“Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente", comenzó diciendo Francisco en un live de Instagram de PrimiciasYa.

Y sobre su paso por La Voz Argentina, confesó: "Para mí las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí, decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando".

"Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar", remarcó.

"Estuve mucho tiempo en mi casa encerrado, estuvo en un pozo del que no quería salir y estar en La Voz Argentina fue realmente como que hice algo para mí. Y esos comentarios es como que te bajonean, la gente se tomó en serio todo este tema del reality y creen que gané algo por dar lástima, y no es así. La gente tiene que seguir apoyando al programa y no por haber ganado hay que creerse el mejor de todos, la vida sigue y ahora estoy muy contento con que el programa vuelva, estaré ahí viéndolo cada noche", concluyó Francisco Benítez.