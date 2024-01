Francisco Stoessel opinó de la separación de Tini y Rodrigo de Paul, tras la explosiva declaración de su hermana

“Vos, como hermano y porque tuviste relación con Rodrigo, ¿cómo lo vivís? ¿Es incómodo? ¿Tratás de separar las cosas?”, quiso saber el cronista de Ángel de Brito cara a cara con Francisco Stoessel.

Súper educado y con una amable sonrisa, el joven confesó políticamente correcto: “Yo siempre intento separar todo. Intento meterme lo menos posible en la privacidad y en la intimidad de mi hermana, y en la de Rodri”.

Fue entonces cuando Francisco se refirió a su actual vínculo con De Paul. “Con Rodri siempre mantuve una excelente relación y la sigo manteniendo. Me parece un gran chico”, declaró conciso y concluyó remarcando: “Yo me mantengo siempre alejado y respetando la decisión de ambos”.

La directa pregunta de Tini Stoessel que puso en aprietos al aire a su hermano Fran

Tini Stoessel estuvo como invitada al ciclo de streaming Rumis que conduce Zaira Nara desde Punta del Este y dejó varios títulos al hablar del inicio de su romance con el futbolista Rodrigo de Paul.

Lo cierto es que la cantante también estuvo acompañada en el estudio por su hermano Francisco Stoessel y la cantante Emilia Mernes. En un momento de la charla, Tini descolocó a su hermano con una inesperada pregunta al aire.

"¿No estás de novio?", le preguntó la cantante a su hermano. "No", respondió él contundente, ante algunos rumores que había surgido de romance con la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, en medio del silencio público de ambos evitando confirmar o negar la relación.

"¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?", insistió Tini. Y Fran, con cara algo incómoda y sin revelar de quién se trataba, comentó: "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".

"Sí, lo vi enamorado, de una chica que le partió el corazón", apuntó Tini. A lo que Emilia observó: "Tenés pinta de ser como picaflor...". Y Fran Stoessel comentó entre risas y con su mirada hacia abajo: "No sé qué sería ser picaflor".