Fuerte aclaración de Mica Viciconte tras las versiones de crisis económica con Fabián Cubero

Al tiempo que agregó: “No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”.

Mica Viciconte captura descargo contra Paparazzi por crisis económica.jpg

Asimismo explicó pronto se mudarán por lo que "hay muchos muebles que no entran o que no van, y se vendieron en su momento”.

Fue allí que Mica remarcó que “A veces, el error de muchos es pensar que, porque trabajamos en la tele somos millonarios y tenemos un sueldo tremendo, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos”.

Por último, la actual pareja del ex de Nicole Neumann dejó bien en claro que no hay tal crisis financiera. “La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila", concluyó tajante.

Embed

El inesperado problema de Mica Viciconte y Fabián Cubero por el que deberán mudarse de manera urgente

Mientras Mica Viciconte y Fabián Cubero venían organizando la fiesta de 15 de Indiana, la hija del futbolista y Nicole Neumann, desde hace varios meses, a comienzos de octubre pasada se encontraron con un dolor de cabeza que revolucionó a la familia.

Lo cierto es que los Cubero Viciconte viven junto al pequeño Luca y la adolescente en un country de Escobar, el mismo en el que vive Cinthia Fernández y Rocío Marengo, entre otros miembros de la farándula, del que tendrán que irse casi de inmediato.

Cubero y Viciconte en casa de Escobar.jpg

Según reveló la periodista Laura Ubfal, la pareja se encontró con una extrema suba del alquiler de la casa que no estarían dispuestos a pagar, teniendo en cuenta que están construyendo su propia casa en Nordelta.

Tan alta sería la suma que les habrían pedido para quedarse en la casa uno o dos meses más, que Poroto habría decidido mudarse a Nordelta ni bien puedan, aún con la vivienda a medio terminar.