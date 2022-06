Fuerte audio de la esposa de Walter Queijeiro sobre Locho Loccisano

“Walter me decía que: ‘Se hace, se hace’”, es lo primero que se escucha en la voz de la esposa del periodista de deportes, en clara alusión a Locho y sus cuestionadas actitudes dentro del reality. Pero después fue mucho más allá en su apreciación: “Y yo le decía: ‘No, no lo trates mal", comenzó su tremendo relato.

Y añadió: "Yo, que estudio un poquito, que tengo una profesión y que soy docente, le dije que para mi Locho no es normal, que tiene una patología. Porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, sino madurativa”.

“Tiene un montón de características de una patología de retroceso evolutivo, de maduración”, remarcó Rivoira.

Y explicó que ella le recomendó al periodista que se haga amigo de Locho por estrategia, ya que tenía en cuenta que fuera del hotel era muy querido por el público.

Además, apuntó contra Silvina Luna: “Yo ya la tenía entre cejas, me daba miedito, porque se puede agarrar como estrategia”.

Locho Loccisano hizo un importante y rentable negocio tras El hotel de los famosos

Locho Loccisano sorprendió al llegar al Hotel de los famosos, El Trece. Entró a fines de abril, cuando renunció al ciclo Rodrigo Noya por motivos personales, y creó un personaje que muchos quieren y otros odian.

Locho tiene un tira y afloja entre ponerse en el papel de víctima tras el hostigamiento y bullying que asegura que sufre por parte de algunos de sus compañeros del reality.

E incluso se dice que logró conquistar a Majo Martino y estarían comenzando un romance. Además, el participante es uno de los que se postula para conquistar el premio de ganador del ciclo.

Mientras el reality llega a su fin, quedan solo las últimas emisiones que ya fueron grabadas, trascendió que Loccisano se presentó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para registrar la marca “Locho”, según publicó el Diarioshow.

El participante hizo dos presentaciones: una para la clase 38, que protege, entre otros aspectos, la difusión de la marca en programas de televisión y servicios de difusión por radio, televisión o cable.

Y, otra para la clase 41, que abarca una gran lista de servicios relacionados con el espectáculo y el entretenimiento.