Fuerte burla de Alfa a Romina luego de que Julieta la dejó en la placa de Gran Hermano 2022

Lo cierto es que Julieta Poggio fue la líder de la semana esta semana en la casa y el jueves generó gran sorpresa en su elección al salvar a uno de los participantes de la placa.

Contra todos los pronósticos, Julieta decidió salvar a Camila Lattanzio de la placa de nominados y dejó allí a su gran amiga Romina. De esta manera, los nominados son: Romina Uhrig, La tora Lucila Villar y Walter Alfa Santiago.

Lo cierto es que minutos después de que Disney sacara de placa a Camila, la actriz fue a buscar a Romina para hablar y la ex diputada le cortó el rostro con contundencia.

Julieta, con cara de preocupación, le dijo a Uhrig: "¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo". A lo que Romina le respondió sin levantar la mirada y siguiendo con su tarea gastronómica: "Estoy cocinando ahora Juli. Después de que termine de cocinar".

En ese instante, Alfa aprovechó la situación y se sumó al tenso momento entre las chicas con una burla directa a Romina: "No sabía. No sabía que me iba a dejar en placa", dijo Walter imitando el tono de voz de su ahora ex amiga. Y cerró más picante: "Bienvenida a Gran Hermano 2023".

Romina tomó una firme decisión después de su pelea con Alfa en Gran Hermano 2022

Romina Uhrig protagonizó un feroz pelea con Walter Alfa Santiago en la casa de Gran Hermano 2022. La ex diputada discutió con el más veterano de la casa porque le cuestionó que muestre la foto de sus hijas en las galas.

Luego de ese enfrentamiento, la ex pareja de Walter Festa tomó una drástica decisión. El jueves, cuando los chicos estaban hablando con Santiago del Moro, ella no estaba con la imagen de sus pequeñas, se mantuvo callada casi todo el programa mientras tomaba mates.

Al parecer, la relación de Romina y Alfa se rompió y no habría vuelta atrás. El hombre de Tigre está cada vez más cerca de Camila y más lejos de las chicas.

La ex diputada, en tanto, intenta hacer un esfuerzo para continuar en el reality, pese a que extraña muchísimo a sus hijas y eso la hacer pensar en la posibilidad de dejar el juego.