Quiénes quedaron nominados en la placa XL de Gran Hermano 2024

Por otro lado, Brian Ezequiel Alberto también quedó en placa luego de que rompiera las reglas y abriera un casillero del kiosco sin la autorización del 'Big'.

Los participantes, en el confesionario

Sandra Priore votó a Luz Tito (2) y a Carlos Tocco (1).

Petrona Jerez fue por Luz Tito (2) y Sandra Priore (1).

Ulises Apóstolo nominó a Luz Tito (4) y a Luciana Martínez (2).

Jenifer Lauría votó a Luz Tito (2) y a Sandra Priore (1).

Brian Ezequiel Alberto nominó a Sandra Priore (2) y a Jenifer Lauría (1).

Chiara Mancuso votó a Carlos Tocco (2) y a Luciana Martínez (1).

Giuliano Vaschetto fue por Luciana Martínez (2) y Sandra Priore (1).

Sebastián Bello le dio dos votos a Chiara Mancuso y uno a Jenifer Lauría.

Keila Sosa votó a Sandra Priore (2) y uno a Luz Tito (1).

Martina Pereyra nominó con dos votos Sandra Priore y con uno a Chiara Mancuso.

Ezequiel Ois votó a Luciana Martínez (2) y a Luz Tito (1).

Carlos Tocco le dio dos votos a Luz Tito y uno a Luciana Martínez.

Sofía Buscio fue por Chiara Mancuso (2) y por Carlos Tocco (1).

Luca Figurelli votó a Jenifer Lauría (2) y a Chiara Mancuso (1).

Luciana Martínez nominó a Chiara Mancuso (2) y a Jenifer Lauría (1).

Luz Tito le dio dos votos a Jenifer Lauría y uno a Sandra Priore.

Santiago Algorta nominó con dos votos a Jenifer Lauría y uno Chiara Mancuso.

Claudio Di Lorenzo votó a Luciana Martínez (2) y a Lourdes Ciccarone (1).

Andrea Lázaro fue por Sandra Priore (2) y por Chiara Mancuso (1).

Juan Pablo de Vigli nominó a Luz Tito con dos votos y a Sandra Priore, con uno.

Candela Campos le dio dos votos a Chiara Mancuso y uno a Jenifer Lauría.

Lourdes Ciccarone fue por Chiara Mancuso (2) y por Candela Campos (1).

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Brian, Santiago, Andrea, Luz, Chiara, Sandra, Luciana y Jenifer.

nominados_GH.jpg

Quiénes son los dos participantes que quedaron fulminados tras la jugada de Ulises en Gran Hermano 2024

En Gran Hermano 2024 (Telefe), UIises Apóstolo se convirtió este martes en el líder de la semana y obtuvo un superbeneficio: le dio inmunidad a un compañero y fulminó a otros dos.

El cordobés le dio la inmunidad a su amigo Giuliano Vaschetto. En cambio, a Santiago Algorta y a Andrea Lázaro los subió a placa. "Trata de manipular la opinión de todos, está claro que él dice una cosa en público y otra cosa en privado. No es el descubrimiento de absolutamente nadie. Vamos a ver si la gente ve lo que vemos", dijo Ulises sobre Santiago.

Luego, minutos antes de la medianoche, el conductor Santiago del Moro le anunció al líder de la semana otro "beneficio", un clásico del reality: la autonominación.

"Vuelve, solo por hoy, la autonominación o autofulminante. Es decir, el líder va a poder autofulminarse en este mismo momento y mostrar el pedazo de líder que es y medirse en placa, como lo han hecho muchos. Se acuerdan que en su momento muchos lo usaban como estrategia", le explicó Del Moro a los analistas.

Acto seguido, el presentador ingresó a la casa, le comunicó el riesgoso beneficio y Ulises decidió no utilizarlo: "Me vengo probando desde el 2 de diciembre, no me hace falta una prueba más".