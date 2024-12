El hiriente comentario de Keila Sosa contra Luz Tito por lo que come en Gran Hermano 2024: "Debe..."

Resulta que la jujeña comió de más, en un momento donde los jugadores se encuentran racionalizando los alimentos, y su actitud cayó bastante mal.

En ese contexto, Keila comentó con sus amigas en la habitación lo que hizo Luz y se burló de ella. “Con Luz todo bien, pero esa cristiana debe cagar como ninguna porque comerse una feta de queso con dulce de leche”, disparó Keila.

Inmediatamente, Martina Pereyra y Jenifer Lauría se rieron a carcajadas y una de ellas acotó: “¡Qué asco...!”.

El ofensivo comentario de Keila Sosa en Gran Hermano que podría dejarla fuera de juego

En las últimas ediciones de Gran Hermano (Telefe) las redes sociales jugaron un papel importante ya que fue la viralización de ciertos momentos lo que dejó expuestos a muchos jugadores que luego fueron eliminados de la casa.

Siguiendo esta mecánica, este martes comenzó a circular un video de Keila Sosa con un comentario acerca de la celiaquía que no fue bien visto en el afuera y podría costarle su participación.

Todo sucedió mientras ella y otras de sus compañeras ordenan las habitaciones, y encontraron una maquinita de afeitar tirada en el suelo.

“Yo voy a agarrar eso que me agarra una infección. Me da algo, celiaquía, o no sé….”, expresó la joven insinuando que por entrar en contacto con el objeto podría tener dicha enfermedad.

Inmediatamente, los usuarios reaccionaron a sus palabras y escribieron: "La ignorancia que maneja la gente de plata es terrible!", "A la lista de cancelados por burlarse de la celiaquía", "Se condenó! Keila al 9009!", "Indefendible", "Se me cayó Keila".