Fuerte cruce entre Verónica Llinás y José Luis Espert por la protesta contra el INCAA

En la convocatoria de los actores hubo incluso incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que terminaron con la detención de dos personas.

José Luis Espert

Luego de que Llinás pusiera el llamado a la marcha en Twitter, el diputado por Avanza Libertad le respondió que "Al INCAA hay que cerrarlo, que sus ñoquis se busquen un trabajo digno y reemplazarlo por una oficinita que se dedique a resguardar los derechos de autor", señaló.

Y Llinás, ante las palabras de Espert, dijo que "eso es precisamente lo que está por hacer el actual Gobierno" y remarcó una "coincidencia" entre el pensamiento de Espert y el gobierno de Alberto Fernández.

Pero el diputado le recordó a la actriz su filiación kirchnerista: "Que putees ahora a los K siendo vos simpatizante kirchnerista porque les cortaron el chorro del INCAA demuestra, como dice el eslogan, que ‘no hay kirchneristas gratis'".

Verónica Llinás

Verónica Llinás a José Luis Espert: "No se financia con ‘el hambre del pueblo'"

Claro que la protesta de los actores no es contra el kirchnerismo sino contra el gobierno de Alberto Fernández, sumando así un nuevo frente K contra el presidente.

Llinás también le aclaró al diputado que el INCAA "no se financia con ‘el hambre del pueblo', sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine".

Por último, Llinás señaló: "De todos modos me llama la atención que de todo lo que le contesté, la discusión pase para usted por si soy o no soy K. Bah, no."