Fuerte cruce en vivo entre Furia y Mauro en Gran Hermano: "Te voy a meter cuatro cartas documento"

“Se la pasa llorando y no sé qué tiene que decirme porque jamás lo traté mal. Me la jugó sabroso, como dicen en Los Simpson”, agregó la jugadora más polémica de la casa.

“Yo mi juego no lo pienso perder por él ni por nadie. De las traiciones que tuve, esta es la peor. Porque el otro día dije que lo amo”, sostuvo Furia. La participante no la dejó ahí porque inmediatamente amenazó a D'Alessio y le dijo: “Te voy a meter cuatro cartas documento”.

El conductor Santiago del Moro, luego de darle la palabra a Furia, dejó que se expresara Mauro. "Esto es un ejemplo que no quiere dar el programa, es una falta de respeto continua. Hoy dijo un montón de barbaridades que no son ciertas, pero llega un punto... La falta de respeto, la paranoia y el delirio...", comenzó diciendo Mauro.

Acto seguido, la rapada lo interrumpió y comenzó a gritarle nuevamente al joven. El presentador, algo incómodo ante la desquiciada pelea, les pidió a ambos que "resuelvan el problema con los psicólogos en el confesionario".

Gritos e insultos en Gran Hermano: El video de la violenta pelea entre Furia y Mauro

A una hora de la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), la participante Juliana 'Furia' Scaglione se peleó a los gritos e insultos con su ¿chico? Mauro D'Alessio y el 'Big' la llamó para hablar en el confesionario.

"Cag..., te voy a romper la jeta. Cag... viniste a buscar cámara, hijo de pu..., estúp... de mier... Que se demuestre quién es, es un actor. Mentiroso, for...", le gritó enfurecida la tatuada al jugador.

Luego de las barbaridades que dijo Furia, Mauro hizo un descargo en el comedor y expresó: "Esto para que vean que la única que se peleó con todos acá adentro es ella, por algo es. Falta el respeto, lo único que quiere es la plata, no tiene seguridad de sí misma y por eso grita, falta el respeto... Si ustedes bancan eso, bárbaro".

Y agregó: "Si me quieren sacar, sáquenme, yo prefiero llevarme bien con todos y no cag... a puteadas a alguien solo por ganar plata. Me quedo super tranquilo".

"¿Es la dueña de Gran Hermano? No entiendo. No puedo creer cómo actúa. Lo ven gracioso, ese el punto", se preguntó otro de los nominados, Darío Martínez Corti.