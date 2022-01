Fuerte descargo de Cinthia Fernández por no poder pagar el supermercado con la cuota que le pasa Matías Defederico

“Sin carne, artículos de limpieza, verduras... Gasté esto en lácteos, sus viandas, galletitas, tocador, comida no perecedera”, comenzó diciendo.

Cinthia Fernández: "No me alcanza, ni para ir al súper"

“Ah, pero la madre debe arreglarse con lo que le pasan total, para los incumplidores y algunos jueces los chicos viven del aire. Y encima aguantar que me difamen y me violenten”, agregó.

“No me alcanza, viejo, ni para el súper. Y dice que son 40 mil para cuota y 15 para la obra social que sale 36 mil y que me quitó de su débito (claramente porque era más de 15 mil). Después te cuento el colegio, útiles, uniformes, cuotas, libros. El drama de muchas. Agradezco el trabajo”, concluyó Cinthia, dirigiéndose a al ex futbolista.