Tamara Alves apuntó contra Cinthia Fernández: "Nos arruinó la noche"

Sin embargo, en la madrugada del 1° de enero, Cinthia comenzó a recibir de parte de sus fans algunos videos de las publicaciones de Matías, que recibió el 2022 en la casa del futbolista Patricio Toranzo.

En las historias de su ex, la bailarina notó que había alcohol en la mesa y eso la hizo preocupar.

"Él me había dicho que terminaban de brindar y me traía a las nenas. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban…", contó Cinthia.

Al rato, la bailarina se empezó a asustar y decidió ir a buscar a sus hijas.

"Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados .Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo", sentenció.

Tamara Alves, con todo contra Cinthia Fernández

Tamara Alvaez, la pareja de Patricio Toranzo, el dueño de la casa donde estaba Matías Defederico, rompió el silencio.

La ex vedette apuntó contra Cinthia Fernández.

"La estábamos pasando bien, pero básicamente nos arruinó la noche", afirmó Alves.

La mujer de Toranzo indicó que trataron de meterse en la discusión entre Defederico y Cinthia.

De todos modos, el enfrentamiento entre ellos les hizo pasar un mal momento.

"Trato de mantenerme al margen para no meterme en algo familiar. Yo a Matías lo quiero muchísimo, él estaba con nosotros en Año Nuevo. Por supuesto que hemos vivido toda la situación que pasó adentro de mi casa, porque esto fue en mi casa. Es lamentable que haya pasado todo esto", sentenció.