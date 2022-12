Fuerte enojo de Rodrigo Lussich contra Luis Ventura: "Eso que decís que me como se llama p..."

Rodrigo recogió el guante, y fue tajante "quiero aclararte Ventura, que eso que me como se llama poron..., por si no te queda claro, porque si sos picante, picanteá a fondo", comenzó en su descargo.

"Por suerte, los tiempos han cambiado, y decir que uno es gay y se come o no se come algo, que se llama por..., no da vergüenza, no da miedo, no da culpa, y es una ironía que atrasa veinte años decirla", continuó.

"Se llama así y no hay ningún problema en decirlo, como vos te comerás lo que te gusta a vos, yo me como lo que me gusta a mi, y no da vergüenza, eso no es una acusación. La como hace muchos años, y si sos picante, picanteá a fondo, no hagas una ironía que atrasa como todas las cosas que hacés", finalizó.

La furia de Jimena Barón con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Estuvieron para la mierd..."

Hace apenas dos semanas Jimena Barón fue noticia por el lanzamiento de La araña, su nueva canción con la que vuelve al ruedo en el mundo de la música, y una clara dedicatoria a su ex amiga Gianinna Maradona en alusión a la relación que mantuvo con Daniel Osvaldo, ex de la actriz y padre de su hijo Morrison.

Pasados unos días, la cantante evitó hablar con Socios del espectáculo (El Trece), al ser abordada en la calle por el cronista del ciclo. “¿Quiénes conducían este programa? Ah, porque ustedes disfrutaron de filtrar parte de mi trabajo que tengo bajo llave hace dos años y medio”, disparó ni bien vio el micrófono.

Y agregó: “Saben lo difícil que es laburar y hacer videos y un disco hermoso de forma independiente. Yo a vos te adoro, pero es la única nota que no voy a hacer porque estuvieron para la mierda”, al tiempo siguió: “Es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Es feo cagarse en el laburo de tanta gente y estuvimos angustiados varios días”.

Claro que al escuchar a Jimena tan firme en su posición negándose a hacer la nota callejera, Adrián Pallares aseguró al aire tras ver la negativa furiosa de Barón: “No nos enteramos hasta recién que tenía tanta bronca y angustia del otro lado. Nos sorprendió mucho. La mala leche no es lo nuestro y menos meternos con el laburo de nadie. Lo que hicimos fue contar un proyecto laboral. Nunca nadie la maltrató”.