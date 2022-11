La furia de Jimena Barón con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Estuvieron para la mierd..."

Jimena Barón niega nota a Socios del espectáculo - captura.jpg Jimena Barón se negó a hacer una nota con Socios del espectáculo (El Trece), por haber filtrado la letra de La araña antes de su estreno.

Y agregó: “Saben lo difícil que es laburar y hacer videos y un disco hermoso de forma independiente. Yo a vos te adoro, pero es la única nota que no voy a hacer porque estuvieron para la mierda”, al tiempo siguió: “Es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Es feo cagarse en el laburo de tanta gente y estuvimos angustiados varios días”.

Claro que al escuchar a Jimena tan firme en su posición negándose a hacer la nota callejera, Adrián Pallares aseguró al aire tras ver la negativa furiosa de Barón: “No nos enteramos hasta recién que tenía tanta bronca y angustia del otro lado. Nos sorprendió mucho. La mala leche no es lo nuestro y menos meternos con el laburo de nadie. Lo que hicimos fue contar un proyecto laboral. Nunca nadie la maltrató”.

Embed

El descargo de Jimena Barón, tras negarse a dar la nota a Socios del espectáculo

En tanto, pasadas unas horas del incómodo momento, y antes de que saliera al aire, Jimena Barón se adelantó desde las redes sociales a Socios del espectáculo, sabiendo que no dejarían de emitir su momento de furia.

Es por eso que desde su cuenta de Twitter, la intérprete de La Araña hizo un nuevo descargo y aclaró su enojo.

Jimena Barón TW - no le gusta hacer notas a la defensiva.jpg

"En realidad no es que no me gusta hacer notas, es que no me gusta hacer notas donde siento que me tengo que defender porque me tratan para la mierda o les parece una poronga lo que hago y no entiendo entonces porque querrían una nota conmigo. Eso", escribió para aclarar aunque sin nombrarlos. A buen entendedor...